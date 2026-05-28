김민석 총리, 데이터 관계장관회의 신설 "부처 장벽 허물고 유기적으로"

김민석 국무총리가 28일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 데이터관계장관회의를 주재하기 위해 회의실에 입장하고 있다./사진=뉴시스

김민석 국무총리가 "데이터 관계장관회의를 공식적으로 신설한다"고 밝혔다. 데이터 관련 부처 간 유기적 협력 체계를 구축하고 정책의 일관성을 높이기 위해서다.

김 총리는 28일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 '데이터 관계장관회의'를 열고 "부처 간 이해관계를 신속하게 조정하고 해결하는 범정부적 의사결정기구가 될 것"이라며 이같이 말했다.

김 총리는 "AI(인공지능) 3대 강국 도약을 위해서 고품질 데이터의 전략적 확보, 민간 중심의 개방과 활용 등 생태계 조성을 위한 정부 정책을 논의할 것"이라고도 했다.

김 총리는 "데이터는 AI 시대 변화 속에서 새로운 도약을 뒷받침할 국가의 가장 핵심적 기반 자원"이라고 했다. 그러면서 "이재명 대통령은 데이터 관리의 중요성을 누차 강조하셨다"며 "지난 5월 12일 국무회의에서는 데이터 정책 논의에 비해서 현장의 실질적 진척이 다소 아쉽다고 지적하셨다"고 말했다.

김 총리는 "오늘 회의는 현장의 걸음을 앞당기고 범정부적 역량을 하나로 모으기 위해 마련됐다"며 "우리 정부의 데이터 업무는 과학기술정보통신부, 행정안전부, 국가데이터처, 문화체육관광부, 개인정보보호위원회 등 각 부처의 기능과 전문성에 따라 나뉘어져있다"고 했다.

그러면서 "그동안에는 각 영역별 전문성을 축적하는데 집중했다면 이제는 부처 간의 장벽을 어떻게 허물고 유기적으로 협업할 것인가 하는 것을 고민해야 할 시점"이라며 "의료, 금융, 공공, 정부 등 서로 다른 영역의 데이터가 안전하게 결합될 때 비로소 새로운 가치와 혁신이 만들어진다"고 했다.

김 총리는 "현장의 활발한 데이터 수요와 개인정보 보호, 저작권 등 다양한 가치들이 조화를 이룰 수 있도록 범정부 차원의 결집된 협업 체계를 견고히 다져야 한다"고 설명했다.

김 총리는 "앞으로 정부는 기업과 현장이 겪는 법적, 제도적 애로사항을 선제적으로 해소하겠다"며 "국민과 기업이 데이터 활용에 대한 제도적 변화를 체감하도록 내실 있게 뒷받침하겠다"고 했다.