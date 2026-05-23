[주식민원처리반 2부] 선익시스템 vs 현대오토에버, 관심 포인트는?

김동우 어드바이저는 선익시스템을 관심주로 제시하며, 이 회사가 OLED 장비 제조 및 판매를 주사업으로 영위하고 소형 OLED 증착기 시장에서 세계 1위 지위를 가지고 있다고 설명했다. 배준호 어드바이저는 현대오토에버를 관심주로 꼽으며, 현대차그룹의 데이터센터 투자 확대와 피지컬 AI 투자에 대한 직접적인 수혜를 기대했다. '주식민원처리반 2부'는 매주 금요일 오후 9시에 방송된다고 밝혔다.

▶ 진행 - 이수연 앵커

▶ 출연 - 김동우 MTNW 어드바이저

배준호 MTNW 어드바이저

▶▶▶ 다음 주 종목 포인트

김동우 관심주 - 선익시스템(94,900원 ▲13,900 +17.16%)

- OLED 장비 제조· 판매를 주사업으로 영위

- 소형 OLED 증착기 시장서 세계 1위 지위

- 세계 최초 마이크로 디스플레이용 OLEDoS 증착기 양산

- 목표가 140,000원 / 손절가 80,000원

배준호 관심주 - 현대오토에버(631,000원 ▲2,000 +0.32%)

- 현대차그룹 데이터센터 투자 확대 수혜

- 보스턴다이내믹스 로봇 시스템 통합영역 담당 전망

- 현대차그룹의 피지컬 AI 투자 직접적 수혜 기대

- 목표가 750,000원 / 손절가 500,000원

생방송 '주식민원처리반 2부'는 매주 금요일 오후 9시에 방송됩니다.

* 이 방송은 머니투데이방송 홈페이지와 케이블TV, 유튜브를 통해 실시간으로 시청하실 수 있습니다. 또한 방송 종료 후에는 인터넷 다시보기로 시청하실 수 있습니다.