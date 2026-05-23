[고래사냥] '세미파이브·그린리소스·삼성에스디에스·바이오플러스! 내일장 고래 종목은?!

▶▶▶ 싹쓰리 Up&Down
'실적·재무·재료·차트·수급' 5박자 갖춘 종목은?
- 유니트론텍(8,500원 ▼110 -1.28%), 반도체·로봇·자율주행 사업 확대
- 유니트론텍, 올 1분기 ‘깜짝 실적’ 증명
- 원텍(9,370원 ▲470 +5.28%), 매출 총 이익률 71%·영업이익률 30% 달성
- 원텍, 피부 리피팅 장비로 글로벌 시장 본격 공략
▶▶▶ 명품투자 POINT
스페이스X에 반응한 태양광주, 투자 매력도는?
- 엔비디아, AI 데이터센터 매출 폭증 확인
- ‘전력망 3법’ 상임위 통과… 민간 송전망 참여 길 열려
- 티씨머티리얼즈(9,190원 ▼440 -4.57%), 전력 인프라 관련 소재 사업 부각
- KBI메탈(7,640원 ▲750 +10.89%), 소재부터 변압기까지 전력망 수직 계열화
▶▶▶ 싹쓰리 고래 사냥
▶오늘의 고래사냥법 - 세미파이브(36,250원 ▲1,200 +3.42%)(490470)
- 최대주주 사이파이브, 엔비디아 5,900억 투자 유치
- AI·로봇·CXL 사업 전방위 확장
- 맞춤형 반도체 설계와 디자인하우스 사업 영위
- 엑시나와 손잡고 CXL 기반 메모리 가속기 칩 개발
- 한국판 브로드컴으로 성장 기대
▶오늘의 고래사냥법 - 그린리소스(17,450원 ▲810 +4.87%)(402490)
- 자회사 래티스, 세계 유일 초전도선재 공정 구축
- 양자컴퓨터, 반도체, 초전도체 핵융합에너지 동시 수혜
- 삼성전자 파운드리 회복 수혜주
- 세계 최고 수준의 초고밀도 코팅기술 확보
- 대규모 시설 투자… 2,000억 규모 생산 캐파 확보
- HBM 하이브리드 본딩 소재·파운드리 라인 증설
▶▶▶ 명품 투자법 고래 사냥
▶오늘의 명품투자 포착주 - 삼성에스디에스(194,700원 ▲9,400 +5.07%)(018260)
- 오픈AI·챗GPT 엔터프라이즈 리셀러와 파트너십 체결
- 공공 및 금융 인공지능 전환 시장서 독점적 지위
- 클라우드 매출 비중 역대 최고치 경신 중
- 정부, 4000억 규모 AI 컴퓨팅 센터 최종 확정
- 최근 임원·부사장 장내매수가 약 17만 원대
▶오늘의 명품투자 포착주 - 바이오플러스(6,080원 ▲200 +3.4%)(099430)
- 뷰티·미용 바이오 기업 중 20% 안팎 독보적 영업이익률
- 새 코스메틱 라인업과 스킨부스터 제품군 매출 본격화
- 음성 공장 가동 본격화… 기존 대비 캐파 6배 ↑
- 글로벌 대형 유통사들의 대규모 커스텀 오더 소화
- 미국·유럽 등 메이저 시장 진출 추진
- 사채 리스크 해소… 주주친화 정책 강화 중
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