[고래사냥] '세미파이브·그린리소스·삼성에스디에스·바이오플러스! 내일장 고래 종목은?!

유니트론텍은 반도체, 로봇, 자율주행 사업을 확대하며 1분기 깜짝 실적을 증명했다. 세미파이브는 최대주주 사이파이브가 엔비디아로부터 5,900억 투자를 유치했으며, AI, 로봇, CXL 사업을 전방위로 확장했다. 삼성에스디에스는 오픈AI, 챗GPT 엔터프라이즈 리셀러와 파트너십을 체결하여 공공 및 금융 인공지능 전환 시장에서 독점적 지위를 확보했다.

▶▶▶ 싹쓰리 Up&Down

'실적·재무·재료·차트·수급' 5박자 갖춘 종목은?

- 유니트론텍(8,500원 ▼110 -1.28%), 반도체·로봇·자율주행 사업 확대

- 유니트론텍, 올 1분기 ‘깜짝 실적’ 증명

- 원텍(9,370원 ▲470 +5.28%), 매출 총 이익률 71%·영업이익률 30% 달성

- 원텍, 피부 리피팅 장비로 글로벌 시장 본격 공략

▶▶▶ 명품투자 POINT

스페이스X에 반응한 태양광주, 투자 매력도는?

- 엔비디아, AI 데이터센터 매출 폭증 확인

- ‘전력망 3법’ 상임위 통과… 민간 송전망 참여 길 열려

- 티씨머티리얼즈(9,190원 ▼440 -4.57%), 전력 인프라 관련 소재 사업 부각

- KBI메탈(7,640원 ▲750 +10.89%), 소재부터 변압기까지 전력망 수직 계열화

▶▶▶ 싹쓰리 고래 사냥

▶오늘의 고래사냥법 - 세미파이브(36,250원 ▲1,200 +3.42%)(490470)

- 최대주주 사이파이브, 엔비디아 5,900억 투자 유치

- AI·로봇·CXL 사업 전방위 확장

- 맞춤형 반도체 설계와 디자인하우스 사업 영위

- 엑시나와 손잡고 CXL 기반 메모리 가속기 칩 개발

- 한국판 브로드컴으로 성장 기대

▶오늘의 고래사냥법 - 그린리소스(17,450원 ▲810 +4.87%)(402490)

- 자회사 래티스, 세계 유일 초전도선재 공정 구축

- 양자컴퓨터, 반도체, 초전도체 핵융합에너지 동시 수혜

- 삼성전자 파운드리 회복 수혜주

- 세계 최고 수준의 초고밀도 코팅기술 확보

- 대규모 시설 투자… 2,000억 규모 생산 캐파 확보

- HBM 하이브리드 본딩 소재·파운드리 라인 증설

▶▶▶ 명품 투자법 고래 사냥

▶오늘의 명품투자 포착주 - 삼성에스디에스(194,700원 ▲9,400 +5.07%)(018260)

- 오픈AI·챗GPT 엔터프라이즈 리셀러와 파트너십 체결

- 공공 및 금융 인공지능 전환 시장서 독점적 지위

- 클라우드 매출 비중 역대 최고치 경신 중

- 정부, 4000억 규모 AI 컴퓨팅 센터 최종 확정

- 최근 임원·부사장 장내매수가 약 17만 원대

▶오늘의 명품투자 포착주 - 바이오플러스(6,080원 ▲200 +3.4%)(099430)

- 뷰티·미용 바이오 기업 중 20% 안팎 독보적 영업이익률

- 새 코스메틱 라인업과 스킨부스터 제품군 매출 본격화

- 음성 공장 가동 본격화… 기존 대비 캐파 6배 ↑

- 글로벌 대형 유통사들의 대규모 커스텀 오더 소화

- 미국·유럽 등 메이저 시장 진출 추진

- 사채 리스크 해소… 주주친화 정책 강화 중

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