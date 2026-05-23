[주식민원처리반 3부] '에코프로, 인텍플러스' 월요일에 선택할 이 종목은?

최명장 어드바이저는 시초가 공략주로 4.0%의 수익률을 달성했다. 김충성 어드바이저는 에코프로를 월요일 공략주로 추천하며 코스닥 강세 지속과 주가 턴어라운드를 예상했다. 황태규 어드바이저는 AI 반도체 후공정 검사장비 수요 증가 수혜를 받는 종목을 추천하며 흑자 전환을 기대했다.