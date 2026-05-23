[주식민원처리반 3부] '에코프로, 인텍플러스' 월요일에 선택할 이 종목은?

최명장 어드바이저는 시초가 공략주로 4.0%의 수익률을 달성했다. 김충성 어드바이저는 에코프로를 월요일 공략주로 추천하며 코스닥 강세 지속과 주가 턴어라운드를 예상했다. 황태규 어드바이저는 AI 반도체 후공정 검사장비 수요 증가 수혜를 받는 종목을 추천하며 흑자 전환을 기대했다.
▶▶▶ 시초가의 제왕
▶최명장 어드바이저
시초가 공략주 [SK네트웍스(8,400원 ▲230 +2.82%)] 수익률 4.0% 달성(최고가 기준)
▶▶▶ 다음 주 시장 예보
▶ 김충성 어드바이저 : 다음 주 시장은 [ 다시 8천피 향하Go ]
▶ 황태규 어드바이저 : 다음 주 시장은 [ 강한 섹터 선별 공략 ]
▶▶▶ 월요일엔 이 종목
▶ 김충성 어드바이저
<에코프로(146,500원 ▲16,700 +12.87%)(086520)>
에코프로 그룹사 지주 사업 전담
코스닥 강세 지속 예상, 대장주 집중
시총 2위 등극, 주가 턴어라운드 가속 예상
매수가 시초가 목표가 180,000원 손절가 120,000원
▶ 황태규 어드바이저
<인텍플러스(35,850원 ▲7,550 +26.68%)(064290)>
AI 반도체 후공정 검사장비 수요 증가 수혜
HBM, FC-BGA 등 패키징 고도화 수혜
고마진 반도체 검사장비 비중 확대로 흑전 기대
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