[더벨]신테카바이오, 지역혁신선도기업육성 과제 최종 선정

신테카바이오는 중소벤처기업부가 지원하는 '2026년 지역혁신선도기업육성(R&D)' 과제에 최종 선정되어 협약을 체결했다. 이 과제는 신테카바이오, 엔바이오스, 양세란 강원대 교수 연구팀, 스크립스코리아항체연구원이 참여하는 산학연 컨소시엄 형태로 진행되며, 총 연구비 14억원 규모로 2026년 4월부터 2028년 3월까지 24개월간 항암 후보 항체 최적화를 통한 기술사업화를 목표로 한다. 신테카바이오는 자체 AI 플랫폼 Ab-ARS를 활용해 후보 항체의 서열 예측 및 결합력 분석을 수행하고 유효성 검증을 지원할 예정이다.

더벨'머니투데이 thebell'에 출고된 기사입니다.

인공지능(AI) 신약개발 기업 신테카바이오(2,365원 ▼55 -2.27%)는 중소벤처기업부가 지원하는 '2026년 지역혁신선도기업육성(R&D)' 과제에 최종 선정돼 협약을 체결했다고 28일 밝혔다.

이번 과제는 신테카바이오를 비롯해 주관기관인 엔바이오스, 양세란 강원대 교수 연구팀, 스크립스코리아항체연구원(SKAI)이 참여하는 산학연 컨소시엄 형태로 수행된다. 총 연구비 14억원 규모다. 2026년 4월부터 2028년 3월까지 24개월간 진행되며 항암 후보 항체 최적화를 통한 기술사업화를 최종 목표로 한다.

신테카바이오는 자체 항체 신약 개발 AI 플랫폼인 Ab-ARS™를 기반으로 후보 항체의 서열 예측 및 결합력 분석을 수행하고 이를 공동 연구기관에 전달해 유효성 검증을 지원하는 역할을 맡는다.

주관기관인 엔바이오스는 MAPS(Multispecific & Modular Antibody-Protein Scaffold) 플랫폼을 활용해 후보 항체 치료제의 체내 전달력과 체류 시간을 개선하고 생산·정제 공정 개념 확립 및 기술사업화를 추진할 계획이다.

스크립스코리아항체연구원(SKAI)은 후보 항체의 결합력 및 세포 수준에서의 유효성 검증을 담당하며 강원대학교 연구팀은 췌장암 종양 미세환경(TME) 특성이 반영된 동물 모델을 활용해 항암 효능을 평가함으로써 후보 항체의 전임상 유효성 확보에 기여할 예정이다.

정종선 신테카바이오 대표는 "이번 과제는 항체 신약 전용 AI 플랫폼인 Ab-ARS™의 경쟁력을 입증할 수 있는 중요한 기회"라며 "신규(novel) 타겟을 기반으로 하는 도전적인 연구이지만 이미 구체적인 전략을 수립한 만큼 공동 연구기관들과의 긴밀한 협력을 통해 의미 있는 성과를 도출해 나가겠다"고 말했다.