'비타민 1위' 오쏘몰, '구강 용해 분말' 제형으로 새 승부수

'오쏘몰 이뮨'(왼쪽)과 '오쏘몰 이뮨ODP'/사진= 동아제약

정제와 액상형이 함께 담긴 이중제형 비타민 시장을 개척한 '오쏘몰'이 구강 용해 분말 제형의 신제품으로 또 한 번 승부수를 던졌다.

27일 제약업계에 따르면 동아제약은 이달 독일 멀티비타민 브랜드 오쏘몰의 구강용해(물 없이 입에서 녹여 먹는) 분말 제품 '오쏘몰 이뮨ODP'를 출시했다. 오쏘몰 이뮨ODP는 동아제약이 2020년 '오쏘몰 이뮨' 제품 출시 이후 6년 만에 선보이는 신규 제형 제품이다.

멀티 비타민 시장 1위를 차지한 오쏘몰이 건강기능식품 시장에서 '초개인화' 추세에 맞춰 시장 장악력을 공고히 하기 위해 세분화한 수요를 겨냥해 신규 제형의 제품을 선보인 것이다. 시장조사기업 유로모니터에 따르면 오쏘몰은 2023년부터 지난해까지 3년 연속 멀티 비타민 부문 유통채널 소매 판매액 기준 1위를 차지했다.

동아제약 관계자는 "소비자 선호도를 면밀히 분석한 결과 면역 관리에 대한 지속적인 수요를 확인했으며, 제형의 다변화를 통한 전략적인 접근이 필요하다고 판단했다"면서 "신제품 오쏘몰 이뮨 ODP는 점막에 닿으면 녹아내려 미량영양소의 원활한 흡수를 지원하고, 분말 특유의 텁텁함 느낌을 줄이고 오렌지 향을 더해 섭취 경험을 고려했다"고 설명했다.

오쏘몰 이뮨ODP는 지난 3월 기준 국내 판매 직접 섭취 분말 제형 비타민 제품 중에서 최다 기능성분(18종)을 함유했다. 기존 오쏘몰 이뮨과 동일한 미량영양소 배합 설계를 적용해 오쏘몰 고유의 영양 밸런스와 효능을 분말 제형으로 옮겼다는 게 동아제약 설명이다. 비타민C, 아연, 비타민B6, 나이아신 등을 포함해 정상적인 면역 기능 유지와 항산화, 에너지 생성에 도움을 줄 수 있으며, 물 없이 간편하게 섭취할 수 있는 것이 특징이다.

동아제약 관계자는 "오쏘몰 이뮨 ODP는 매일 피로가 누적되는 직장인부터 면역 관리가 중요한 학생층까지 다양한 소비층에서 주목 받고 있다"며 "출시 직후부터 '성분은 그대론데 섭취는 가벼워졌다', '맛있어서 먹는 시간이 기다려진다', '먹기 전과 후의 컨디션이 다르다' 등의 반응이 나타나고 있다"고 말했다. 이어 "오쏘몰 이뮨ODP 출시를 통해 멀티 비타민 시장 내 입지를 더욱 공고히 하는 한편 다양한 라이프스타일에 맞춘 선택지를 지속적으로 선보이겠다"고 덧붙였다.