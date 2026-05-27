젠슨 황 "AI 혁명 중심은 대만…대만 공급망에 연 225조 쓸 것"

젠슨 황 엔비디아 CEO/AFPBBNews=뉴스1

젠슨 황 엔비디아 CEO가 대만을 "인공지능(AI) 혁명의 중심지"라면서 대만 내 구매·협력 규모가 연간 1500억달러(약 225조원)에 달할 것이라고 밝혔다.

로이터에 따르면 황 CEO는 27일 대만 타이베이에서 열린 엔비디아 대만 신사옥 착공 기념 행사에 참석해 이같이 연설했다.

그는 "대만은 AI 혁명의 중심지"라며 "이곳에서 칩이 생산되고 패키징이 이뤄지며 시스템이 생산되고 AI 슈퍼컴퓨터가 탄생한다"고 밝혔다. 그러면서 "대만에서 함께 일하는 파트너 숫자는 믿기 어려울 정도"라고 했다.

그는 "4~5년 전 엔비디아의 대만 구매·협력 규모는 연간 100억~150억달러 수준이었다"며 "지금은 1000억달러를 쓰고 있고 앞으론 연간 1500억달러까지 늘어날 것"이라고 예상했다. 대만 내 인력도 현재 약 1000명 규모에서 4000명까지 늘리겠단 방침이다.

엔비디아의 대만 신사옥은 올해 착공에 들어가며 2030년 운영 시작을 목표로 하고 있다. 황 CEO는 이날 행사에 부모와 아내, 자녀들과 함께 참석했다. 그는 대만계 미국인이다. 황 CEO는 대만서 열리는 컴퓨텍스 행사 등을 계기로 대만을 찾았다.

황 CEO는 하루 전엔 세계 최대 파운드리 TSMC의 웨이저자 회장과 만찬을 갖고 협력을 논의했다. 대만 연합보에 따르면 황 CEO는 웨이 회장 및 고위 임원들과 함께 타이베이의 한 식당에서 만났다. 구체적인 논의 내용은 알려지지 않은 가운데 황 CEO는 TSMC에 감사를 표하기 위한 자리라고 설명했다. 대만 연합보는 AI와 반도체 거물들의 '세기의 만찬'이라고 표현했다.

황 CEO의 이번 일정을 두고 TSMC를 포함한 대만 반도체 생태계의 전략적 중요성을 다시 확인시켰다는 평가가 나온다. 황 CEO는 이날 음료와 포장된 볶음면을 식당 밖에 있던 시민들에게 직접 나눠주기도 했다.