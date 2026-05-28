中, AI인재 유출 경계령… "승인받고 출국"

시진핑 중국 국가주석/AFPBBNews=뉴스1

중국 정부가 알리바바나 딥시크 같은 민간기업의 AI(인공지능) 핵심인재들에 대해 출국제한을 시행하는 것으로 알려졌다. 미국과 AI 패권경쟁을 벌이는 가운데 기술보호를 강화하려는 조치로 풀이된다.

블룸버그통신은 26일(현지시간) 사안에 정통한 복수 소식통의 말을 인용, 중국 당국이 첨단 AI분야에 종사하며 국가전략에 중요한 인물들의 출국을 제한하기 시작했다고 보도했다.

중국 정부는 앞서도 저명한 대학 연구원이나 핵과학자, 국영기업 임원 등 핵심인력의 출국을 제한하는 조치를 취했으나 최근 AI분야 민간 인재까지 범위를 확대한 것이다.

이들은 해외로 나갈 때 반드시 관련당국의 승인을 받아야 한다. 한 소식통은 새로운 출국제한 대상엔 AI스타트업 창업자, 연구원, 임원 등이 포함된다고 귀띔했다. 다만 업계 전반 인재 가운데 구체적으로 어느 범위까지 해당하는지는 알려지지 않았다.

이러한 움직임은 중국에서 엘리트 AI엔지니어들이 국가의 전략자산으로 인식되고 있음을 보여준다. 중국의 AI인재는 대부분 거대 IT(정보기술)기업이나 민간 스타트업에서 배출된다.

그러나 출국제한 조치가 중국 AI기업들이 인재를 영입하고 유지하는데 어려움을 초래할 수 있다는 지적도 나온다. 세계적인 인재로 성장하려는 엔지니어들이 출국제한 대상이 될 것을 우려해 경력 초기부터 해외진출을 선택할 수 있기 때문이다.

정부의 AI산업 통제가 한층 강화될 수 있다는 우려도 제기된다. 이미 중국 정부는 메타가 중국 AI스타트업 마누스를 인수하지 못하게 막았다.