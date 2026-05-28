백악관 "'미군 철수' 이란매체 보도 사실 아냐"

지난 4월7일(현지시간) 미국 워싱턴DC 백악관 인근에서 시위대가 이란에 대한 미국의 군사 행동에 항의하며 이란 국기를 흔들고 있다. /워싱턴DC AFP=뉴스1

미국 백악관이 27일(현지시간) 이란과 종전협상 양해각서(MOU) 초안에 미국의 이란 주변 주둔 병력 철수가 포함됐다는 이란 국영 방송 보도에 대해 "날조"라고 강하게 부인했다.

백악관은 이날 소셜미디어 X(옛 트위터)의 '신속대응 47'이라는 계정을 통해 "이란이 통제하는 매체의 이 보도는 사실이 아니다"라며 "그들이 공개한 MOU는 완전히 날조된 것"이라고 밝혔다. 이어 "누구도 이란 국영방송이 내보내는 것을 믿어서는 안 된다"며 "사실이 중요하다"고 덧붙였다.

이란 국영방송은 이날 양국이 협의 중인 MOU의 비공식 초안에 미국이 이란 주변에 주둔한 병력을 철수하고 이란에 대한 해상 봉쇄를 해제하는 내용이 포함됐다고 보도했다.

이란은 그 대가로 MOU 체결 한 달 안에 군함을 제외한 호르무즈 해협 통과 선박 수를 전쟁 이전 수준으로 복원하되 이란이 선박 항로 지정·관리를 맡고 오만이 협조하기로 한다는 조건이 붙었다고 이 방송은 전했다.

이란 국영방송 보도와 백악관의 반박은 미국과 이란 모두 지난 주말부터 종전 MOU 체결 합의 임박을 시사해온 가운데 나왔다. 협상 타결 소식이 늦어지면서 양측이 이란 핵 프로그램이나 고농축 우라늄 처리 문제, 민간 선박의 호르무즈 해협 통항의 완전한 자유화 등을 두고 신경전을 벌이고 있다는 관측이 나온다.