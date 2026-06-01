트럼프, 종전 MOU 최종승인 미뤘다

도널드 트럼프 미국 대통령(사진)이 이란과의 종전 MOU(양해각서)에 대한 최종승인을 보류한 채 고심을 이어갔다. 그는 미국-이란 양측 실무진이 조율한 안을 놓고 지난 29일(현지시간) 백악관 고위 참모회의를 열었으나 결론을 내리지 않고 도리어 종전조건을 강화해 이란에 보낸 것으로 전해졌다. 그러면서 '매우 좋은 합의'에 근접했다는 낙관론과 결렬시 군사공격이 가능하다는 압박을 동시에 폈다.

◇트럼프, 실무진 조율안에 요구 추가

뉴욕타임스(NYT) 등에 따르면 트럼프 대통령은 지난 29일 백악관에서 약 2시간 동안 회의를 열었지만 아무런 결정을 내리지 않았다. 오히려 30일 액시오스에 따르면 합의안을 수정해 이란에 다시 보낸 것으로 알려졌다.

트럼프 대통령은 우선 핵무기 관련 조항을 수정하도록 참모진에게 지시했다. 기존 MOU에는 '이란이 핵무기 개발을 하지 않겠다'는 약속만 있을 뿐 구체적인 내용이 없었는데 '미국의 이란 농축 우라늄 확보방안과 시기' 등에 대한 내용을 추가한 것으로 전해졌다. 호르무즈해협 재개방과 관련한 문구도 수정한 것으로 알려졌다.

트럼프 대통령은 앞서 회의 사실을 예고하는 트루스소셜 글에서 "이란은 핵무기를 절대 보유하지 않겠다고 동의해야 하고 호르무즈해협을 즉시 개방해야 한다"고 강조했는데 바로 이 2가지 쟁점에 대해 허들을 높인 셈이다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지 시간) 버지니아주 알링턴 국립묘지 내 메모리얼 앰피시어터에서 열린 제158회 메모리얼데이(현충일) 기념식에서 연설하고 있다. 트럼프 대통령은 대(對)이란 군사 작전 중 미 장병 13명이 이란의 핵무기 보유를 막으려다 목숨을 잃었다면서 "이란은 절대 핵무기를 갖지 못할 것"이라고 말했다. /알링턴AP=뉴시스

아울러 NYT에 따르면 트럼프 대통령은 기존 합의안에 이란 자산동결 해제가 포함된 것에 우려를 드러냈다.

트럼프행정부 고위관계자는 액시오스에 "얼마나 빠를지는 두고 봐야겠지만 합의는 이뤄질 것"이라며 "트럼프 대통령은 원하는 것을 얻기 위해 기다릴 용의가 있다"고 말했다. 이 관계자는 "트럼프 대통령은 이란의 답변을 받기까지 3일 정도 걸릴 것이라는 말을 들었다"며 "1주일이 걸릴 수도, 더 짧거나 길 수도 있다"고 했다.

◇이란 "변덕스러운 상대, 요구사항 끊임없이 바꿔"

트럼프 대통령은 이에 대해 특유의 양면메시지를 냈다. 그는 30일 둘째 며느리 라라 트럼프가 진행하는 폭스뉴스 프로그램 '마이 뷰 위드 라라 트럼프'에 출연, "이란과 매우 좋은 합의에 거의 근접했다"고 말했다. 그러면서 "천천히, 그러나 확실하게 해결할 것"이라며 "우리가 원하는 것을 얻지 못할 경우 이란사태를 다른 방식으로 끝내겠다"고 말했다. 군사작전 카드를 여전히 테이블에 올려뒀다는 뜻이다.

이란은 미국과 협상을 계속하지만 최종합의는 아직 멀었다고 밝혔다. 핵문제를 둘러싼 이견에다 트럼프 대통령에 대한 불신도 드러냈다.

에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 29일 "미국과 메시지 교환을 계속하지만 최종합의는 이뤄지지 않았다"며 "전쟁종식에 초점을 뒀고 핵문제는 논의의 대상이 아니다"라고 했다. 이란 고위관계자는 알자지라에 "정해진 도덕적 기준이 없고 변덕스러우며 요구사항을 끊임없이 바꾸는 팀이 상대라면 최종결정이라는 것은 도출될 수 없다"고 말했다.