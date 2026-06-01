지금이 가장 예쁠 때…에버랜드 "장미축제, 이번주 절정"

장미가 만개한 에버랜드 로즈가든. /사진제공=에버랜드

에버랜드는 로즈가든 장미 개화율이 현재 약 90% 수준으로 이번주부터 720품종 300만 송이 장미가 절정의 아름다움을 선보일 것으로 예상된다고 1일 밝혔다.

지난달 22일 개막한 에버랜드 장미축제는 올해 유럽 클래식 호텔 정원을 콘셉트로 한 '호텔 로로티' 테마를 새롭게 선보였다. 축제 개막 이후 열흘간 약 20만명이 방문하며 봄 나들이와 데이트 명소로 인기를 끌고 있다.

축제 현장에서는 장미와 향기, 조명, 음악, 아트워크가 어우러진 체험형 콘텐츠가 운영된다. 방문객들은 유럽 호텔 정원에 머무는 듯한 분위기에서 장미와 정원 풍경을 감상할 수 있다.

로즈가든에서는 에버랜드가 자체 개발한 국산 장미 품종 '에버로즈'도 만나볼 수 있다. 에버랜드는 2013년부터 정원장미 개발 프로젝트를 추진해 현재까지 40여 품종을 개발했으며, 세계장미대회 수상과 해외 진출 등을 통해 경쟁력을 인정받았다.

장미 연구소를 콘셉트로 한 체험 공간 '로즈 랩'에서는 에버로즈 향기를 시향할 수 있으며, 향기 딜리버리 집사 로봇 '로지'가 로즈가든을 순회한다.

야간에는 정원 조명과 가든 라이팅이 더해져 또 다른 분위기를 연출한다. 정원 중앙에는 보랏빛 장미로 꾸민 '퍼플 로즈존'과 대형 샹들리에 포토존이 설치됐다.

매일 진행되는 재즈 밴드 공연도 관람객들의 발길을 끌고 있다. 오는 3일에는 청년 예술가들이 참여하는 '청춘마이크' 공연이 열려 서커스와 탭댄스, 팝핑 퍼포먼스 등을 선보일 예정이다.

에버랜드 관계자는 "이번 주부터 로즈가든의 장미가 가장 화려한 절정을 맞을 것으로 예상된다"며 "향기로운 장미와 함께 낮부터 밤까지 이어지는 로맨틱한 정원의 매력을 경험해보길 바란다"고 말했다.