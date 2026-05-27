"농촌을 살고 쉬는 공간으로"…농식품부, 농촌공간계획 포럼 개최

전국 139개 시·군에서 농촌공간 기본계획 수립이 진행 중인 가운데 정부가 농촌공간계획 정책 포럼을 열었다. 농촌을 생산 중심 공간에서 생활과 휴식 기능까지 갖춘 공간으로 재편하겠다는 목표다.

농림축산식품부는 27일 대전 호텔ICC에서 '2026 농촌공간계획 정책 포럼'을 개최했다고 밝혔다.

이번 포럼은 전국적으로 농촌공간 기본계획 수립이 진행되는 가운데 현장 의견을 공유하고 발전 방향을 모색하기 위해 마련됐다. 행사는 농식품부가 주최하고 한국농어촌공사, 한국농촌계획학회, 한국농촌경제연구원이 공동 주관했다.

김종구 농식품부 차관은 개회사에서 "농촌공간계획 확산은 농촌을 농업 생산 중심 공간에서 더 나아가 일터·삶터·쉼터가 조화되는 활력 있는 공간으로 전환하는 첫걸음"이라며 "논의된 의견을 바탕으로 농촌 주민 삶을 실질적으로 바꾸는 정책 도구가 될 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

포럼에서는 기조강연과 주제 발표, 종합토론이 이어졌다. 신지훈 한국농촌계획학회장은 '농촌다움과 농촌공간계획'을 주제로 기조강연에 나섰다.

이어 안유영 농식품부 과장이 농촌특화지구 활성화 등 올해 농촌공간계획 정책 방향을 발표했다. 조영재 한국농촌계획학회 박사는 최근 농촌공간 이슈와 재구조화 방안을, 한이철 한국농촌경제연구원 박사는 농촌특화지구의 개념과 운영 방향을 설명했다.

주민참여 사례 발표도 관심을 모았다. 최별 FLD 스튜디오 대표는 전북 김제시 죽산면 사례를 소개하며 주민들이 직접 계획 수립과 축제 운영 등에 참여해 활력을 되찾은 과정을 설명했다. 농식품부는 이를 주민 주도형 상향식 농촌공간계획의 대표 사례로 평가했다.

이후 종합토론에서는 신지훈 학회장을 좌장으로 발표자들이 의견을 나눴다. 정혁수 머니투데이 부장, 성주인 한국농촌경제연구원 본부장, 황바람 홍성군 전문위원 등이 참여해 농촌공간계획의 현장 체감도를 짚었다.

농식품부 관계자는 "이번 포럼에서 나온 의견을 정책에 반영해 농촌공간계획이 단순한 계획 수립에 그치지 않고 주민이 체감하는 변화로 이어질 수 있도록 제도 개선과 지원을 강화할 방침"이라고 밝혔다.