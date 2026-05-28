기업대출·환율에 떨어진 은행 자본비율…"규제선은 크게 웃돌아"

국내은행 자본비율

국내은행의 BIS(국제결제은행) 기준 자본비율이 올해 1분기 환율 상승과 기업대출이 증가한 영향으로 소폭 하락했다. 다만 모든 은행이 규제비율을 웃돌며 전반적인 건전성은 양호한 수준을 유지했다는 평가다.

28일 금융감독원에 따르면 올해 3월말 기준 국내은행의 보통주자본비율(CET1)은 13.41%로 전년 말(13.50%) 대비 0.09%포인트(P) 하락했다. 기본자본비율과 총자본비율도 각각 14.66%, 15.64%로 0.13%P, 0.19%P씩 떨어졌다. 단순기본자본비율 역시 6.65%로 0.12%P 낮아졌다.

금감원은 기업대출 증가와 환율 상승에 따른 외화자산 위험가중자산(RWA) 확대 영향으로 RWA 증가폭이 자본 증가폭을 웃돌았다고 설명했다.

그럼에도 모든 국내은행의 자본비율은 규제비율을 크게 상회했다. 현재 규제비율은 보통주자본비율 8.0%, 기본자본비율 9.5%, 총자본비율 11.5%, 단순기본자본비율 3.0%다. 시스템적으로 중요한 은행(D-SIB)에는 각 비율별로 1%P가 추가 적용된다.

보통주자본비율 기준으로는 씨티·SC·케이·카카오·토스·수협·수출입은행이 14%를 웃돌았고 KB·신한·하나·우리·산업은행도 13% 이상을 기록하며 상대적으로 높았다. 총자본비율 기준으로는 우리·씨티·SC·케이·카카오·토스·수협·수출입은행이 16%를 상회하며 안정적인 모습을 보였다.

변동폭의 경우에는 케이뱅크의 보통주자본비율이 19.47%로 전년 말 대비 7.04%P 급등했다. IPO 영향으로 자본이 확충된 결과다.

금감원은 중동 전쟁과 금리·환율 변동성 확대 등 대내외 리스크가 지속되는 만큼 은행권의 손실흡수능력 확충과 자본적정성 관리를 지속 유도할 계획이다.