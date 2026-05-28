'美 의존도 낮춘다'…캐나다, 보잉 대신 스웨덴 사브 조기경보기 도입

마크 카니 캐나다 총리/AFPBBNews=뉴스1

캐나다가 조기경보기 도입 사업에서 미국 보잉 대신 스웨덴 사브의 기종을 선택했다. 미국 방산업체에 대한 의존도를 낮추려는 의도로 풀이된다.

로이터 등에 따르면 마크 카니 캐나다 총리는 27일(현지시간) 오타와에서 열린 방산 콘퍼런스에서 캐나다가 사브의 조기경보기 '글로벌아이' 구매 협상에 들어갔다고 발표했다. 구체적인 계약 규모는 공개되지 않았으나 앞서 6대 구매를 검토하는 걸로 알려진 바 있다.

글로벌아이는 캐나다 봄바디어의 비즈니스 제트기 '글로벌 6500'을 기반으로 개발된 기종으로 캐나다 현지 공급망에도 수혜가 예상된다. 경쟁 기종이었던 미국 보잉사의 E-7 웨지테일 항공기는 인도 지연과 비용 초과 문제로 결국 선정되지 못했다.

카니 총리는 "첨단 센서와 임무 시스템 제품군을 갖춘 사브의 글로벌아이는 캐나다군이 북극 전역의 위협을 탐지하고 저지하는 데 핵심 자산이 될 것"이라고 강조했다.

울프 크리스테르손 스웨덴 총리는 SNS 성명을 통해 "글로벌아이는 이미 캐나다에서 일자리를 창출하고 있으며 캐나다 공급망과 협력하고 있다"며 "이번 결정은 우리 두 나라를 더욱 긴밀하게 묶어준다"고 말했다.

캐나다의 글로벌아이 구매 결정은 미국에 대한 군사 의존도를 줄이는 한편 현지 생산을 통해 국내 제조업 기반을 강화하기 위한 전략으로 보인다.

캐나다는 도널드 트럼프 행정부의 집권 이후 미국과의 관계가 악화하면서 국방 관계 다변화를 추구하고 있다. 카니 총리는 캐나다 군사 장비 지출의 70% 이상이 미국으로 들어가는 구조를 바꾸겠다고 공언해왔다.

일례로 캐나다는 미국산 스텔스 전투기 F-35 88대를 구매하기로 결정해 향후 몇 년 동안 16대를 먼저 도입할 예정이지만, 인도가 확정되지 않은 나머지 72대에 대해서는 사브의 그리펜을 병행 도입하는 방안을 검토 중이다.