"엄마한테 10만원 이체해"… AI에 말했더니 '황금바둑알' 받았다

'이세돌의 황금 바둑알을 잡아라' 이벤트를 기획한 웰컴저축은행 플랫폼사업팀이 1등 당첨 고객에게 황금 바둑알을 전달한 후 기념사진을 촬영하고 있다./사진제공=웰컴저축은행

웰컴저축은행의 AI 이체를 이용한 고객이 황금 바둑알을 경품으로 받았다.

웰컴저축은행이 AI 금융비서 서비스 이용 고객을 대상으로 진행한 '이세돌의 황금 바둑알을 잡아라' 이벤트를 성황리에 마무리했다고 28일 밝혔다.

이번 이벤트는 지난달 진행된 웰컴저축은행의 'AI뱅킹' 런칭 캠페인에 연계해 마련된 고객 참여형 행사다. 고객은 웰컴저축은행 모바일뱅킹 앱 내 AI 금융비서 '웰사'를 활용해 음성 기반 AI 이체 미션에 참여할 수 있었다.

이벤트 기간 AI 이체 미션 참여 고객은 약 1000명에 달했다. AI 이체를 5회 이상 이용한 고객은 황금 바둑알 추첨 대상에 자동 응모됐다. 1회 이상 이용 고객에게도 다양한 경품 추첨 기회가 제공됐다.

경품은 △황금 바둑알(5명) △백화점 상품권 5만원권(30명) △생성형 AI 서비스 구독권(10명) △커피 쿠폰(100명) △1000원 리워드(1000명) 등으로 총 1145명에게 전달됐다.

웰컴저축은행은 '웰사'에게 말을 걸어 송금하는 방식의 금융 경험을 고객 참여형 이벤트와 결합해 AI뱅킹에 대한 고객 접점을 확대했다.

황금 바둑알 경품에 당첨된 한 고객은 "직접 말을 걸어 송금하는 방식이 생각보다 간편하고 새롭게 느껴졌다"며 "AI 금융 서비스를 체험할 수 있는 흥미로운 경험이었다"고 소감을 전했다.

웰컴저축은행 관계자는 "이번 이벤트는 고객이 AI금융비서를 쉽고 재미있게 경험할 수 있도록 기획한 캠페인"이라며 "앞으로도 고객 의견과 실제 이용 경험을 바탕으로 AI뱅킹 서비스를 지속적으로 고도화해 나갈 계획"이라고 말했다.