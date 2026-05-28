가온아이-아이서트, 비즈오피스에 '공동인증서 관리 시스템' 적용

가온아이(대표 조창제)가 아이서트와 함께 서비스형 소프트웨어(SaaS) 그룹웨어 비즈오피스(BizOffice)에 '공동인증서 관리 시스템'을 적용했다고 28일 밝혔다.

법인 공동인증서는 전자입찰, 세무 신고, 계약 체결 등 기업 업무에 쓰이는 디지털 인감으로, 오프라인 법인 인감과 동일한 법적 효력을 지닌다.

이번 시스템은 아이서트가 개발한 솔루션 '세이프아이서트'(SafeiCert)를 기반으로 한다. 관리자가 인증서별 사용 가능 사이트와 기간을 직접 지정하는 중앙집중형 제어 방식으로, 범위를 벗어난 접근은 실시간 차단한다.

회사 측은 "비인가 사이트 접속이 감지되면 인증서가 자동 삭제되고, 프로그램 비정상 종료 시에는 인증서 정보도 모두 지워진다"면서 "공용 인증서의 경우 사용자별로 비밀번호를 설정할 수 있어 책임 소재를 명확히 할 수 있다"고 말했다. 이어 "중앙 관리 시스템으로 장소 제약 없이 인증서를 불러올 수 있어 재택근무나 출장 환경에서도 업무 연속성을 유지할 수 있다"며 "사용 내역이 실시간 기록돼 내부 통제와 외부 감사 대응에도 활용할 수 있다"고 덧붙였다.

조창제 가온아이 대표는 "공동인증서는 기업의 금융 거래 및 행정 업무와 직결되는 만큼 사용 이력 관리와 접근 제어가 필수적"이라며 "기업이 본연의 업무에 집중할 수 있도록 그룹웨어 보안 생태계를 고도화하겠다"고 했다.

한편 세이프아이서트는 한화오션디지털, 두산건설, 지멘스, LG화학, LG전자 등이 도입한 바 있다.