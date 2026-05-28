관악 초기 스타트업 재무관리 돕는다…핀다, AI 재무 플랫폼 지원

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핀테크 기업 핀다가 초기 스타트업들의 재무관리를 지원하기 위해 관악중소벤처진흥원과 업무협약을 체결했다고 28일 밝혔다.

이번 협약은 핀다가 보유한 금융 기술·데이터 역량을 바탕으로 관악S밸리 입주기업들의 안정적인 성장을 돕고 지역 혁신 생태계를 활성화하기 위해 마련됐다.

관악S밸리는 서울대의 우수 인재·기술력과 청년 인프라를 토대로 조성된 관악구의 대표적인 창업 정책이다. 관악구는 관악S밸리를 통해 대학·기업·지역이 상생하는 글로벌 창업 중심지로 도약한다는 목표다.

양측은 협약에 따라 △스타트업 재무관리 및 데이터 기반 경영환경 조성 △지속 가능한 성장을 위한 교육·세미나·네트워킹 프로그램 공동 기획·운영 △온오프라인 사업 공동 홍보 등 다양한 분야에서 협력할 계획이다.

핀다는 스타트업 전용 AI(인공지능) 재무 플랫폼 '핀다유니콘'을 통해 창업가들의 재무관리 전 과정을 돕는다. 많은 초기 스타트업이 자금 집행과 조달 과정에서 겪는 어려움을 해결할 수 있도록 고도화된 금융 기술과 빅데이터로 선제적인 리스크 관리를 지원한다는 방침이다.

김준학 관악중소벤처진흥원 원장은 "핀다와의 파트너십을 통해 스타트업들이 고도화된 재무관리 체계를 갖출 수 있게 됐다"며 "앞으로도 유망 기업들이 디지털 기반의 합리적인 의사결정을 내리고 안정적으로 성장할 수 있는 창업 환경을 구축하는 데 앞장설 것"이라고 했다.

박홍민 핀다 대표는 "혁신 기업들이 모여드는 관악S밸리에 성장 동반자로서 참여하게 돼 매우 뜻깊게 생각한다"며 "핀다의 성장 노하우와 디지털 솔루션을 활용해 스타트업들이 비즈니스 본질에 집중할 수 있도록 지원할 것"이라고 말했다.

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