클리브-네이버클라우드, MOU…망분리 규제 속 금융권 AI 혁신 길 튼다

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클리브 안찬봉 대표(좌)와 네이버클라우드 김유원 대표(우)가 네이버 본사에서 업무협약 체결 후 기념촬영을 하고 있다/사진=클리브

기업 대상 데이터·AI 솔루션 기획 및 구축 서비스 클리브를 운영하는 탤런트리가 네이버클라우드와 'AI 및 클라우드 기술을 활용한 금융 데이터 플랫폼 사업' 공동 추진을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 28일 밝혔다.

이번 협약은 국내 금융기관들이 망분리 규제로 인해 최신 AI 기술 도입에 구조적 제약을 겪어온 상황에서, 현행 규제를 준수하면서도 최신 오픈소스 대형언어모델(LLM)을 금융 현장에 실질적으로 적용할 수 있는 인프라를 구축하기 위해 마련됐다.

국내 금융기관은 망분리 규제로 인해 외부 클라우드 및 AI 서비스 활용에 구조적 한계를 안고 있다. 혁신금융서비스 제도라는 대안이 있지만 신청 주기가 제한적이어서 빠르게 진화하는 최신 AI 모델을 적시에 도입하기 어려운 것이 현실이다.

양사는 금융보안원 안전성 평가를 통과한 국산 금융 특화 클라우드 내에 오픈소스 AI 모델 기반 플랫폼을 직접 구축하는 방식으로 이 문제를 풀어낸다. 데이터를 외부로 반출하지 않고 내부망에서 오픈소스 모델을 최신 버전으로 자유롭게 교체해 운용할 수 있는 구조다.

최근 글로벌 오픈소스 LLM들이 챗GPT 등 파운데이션 모델과의 성능 격차를 빠르게 좁히고 있는 만큼, 이 방식이 금융사 AI 혁신에 실질적인 속도를 낼 수 있을 것으로 양사는 보고 있다.

역할 분담의 경우, 클리브가 금융 도메인 특화 AI 솔루션 설계와 구축을 주도하고, 네이버클라우드는 금융보안원 안전성 평가를 통과한 클라우드 기반 GPU 인프라와 쿠버네티스(NKS) 등 핵심 기술을 제공한다.

구체적인 협력 범위는 망분리 환경 내 최신 오픈소스 LLM 배포·운영을 위한 GPU 클라우드 인프라 공동 구축, 금융기관 전사 데이터를 실시간으로 통합·분석하는 데이터 플랫폼 공동 개발, 증권사를 시작으로 전 금융업권 AI·클라우드 전환 프로젝트 공동 수주 등이다.

안찬봉 텔런트리 대표는 "국내 금융기관들이 규제 안에서도 AI를 실질적으로 활용할 수 있는 환경을 만드는 것이 이번 협약의 핵심"이라며 "고객 데이터를 철저히 보호하면서도 AI를 자유롭게 쓸 수 있는 인프라를 구축해 금융사들의 핵심 경쟁력을 함께 만들어가겠다"고 말했다.

김유원 네이버클라우드 대표는 "안전성과 유연성을 동시에 갖춘 AI 인프라가 무엇보다 중요한 금융권에서 클리브와 함께 최신 AI 기술을 보다 현실적으로 도입할 수 있는 환경을 만들어가겠다"고 말했다.

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