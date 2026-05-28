청년농부 물류비 지원한 롯데리아..."신메뉴 연계 국산 농산물 소비 확대"

롯데GRS가 운영하는 롯데리아가 '청년농부 선순환 프로젝트 시즌4'를 본격 가동하며 충남 지역의 청년농부들에게 물류비를 지원했다고 28일 밝혔다.

청년농부 선순환 프로젝트는 청년농부의 안정적인 정착을 지원하는 프로그램으로 귀농 청년의 안정적인 정착과 영농 활동을 돕기 위한 사회 공헌 사업이다. 청년농부들은 재배 경력이 평균 3년 남짓으로 이제 막 농업에 첫발을 내디딘 초보 농업인들이다. 초기 정착에 어려움을 겪는 청년들이 성공적인 시작을 할 수 있게 자금 지원부터 구매까지 실질적인 도움을 이어가기 위해 기획됐다.

롯데리아는 지난 2025년부터 청년농부의 자립 기반 강화를 위해 농업용품 및 모종 지원, 멘토링 제공, 판로 연계 확대 등 실질적인 지원을 했다. 이를 통해 청년농부는 농가 정착 및 납품 판로 확대와 함께 공급 협력사는 대기업 원재료 소싱을 통한 안정적 수익 확대를 기대한다. 롯데리아는 가공된 감자를 활용한 신 메뉴의 주 원재료로 활용해 청년농부 및 협력사의 동반성장을 도모할 계획이다.

이번 프로젝트는 중동 전쟁 여파로 석유류 가격이 급등하며 농산물 운송비 부담이 가중되는 상황에서 생산 외 비용 부담을 완화해 청년농부들이 영농 활동에 보다 집중할 수 있도록 돕기 위해 기획됐다.

청년농부의 농산물은 협력사를 통해 가공 과정을 거친 뒤 롯데리아 하반기 신 메뉴 원재료로 활용될 예정이다. 청년농부는 안정적인 판로를 확보하고 롯데리아는 고품질 국산 원재료를 안정적으로 공급받는 등 상생 기반의 공급망 선순환 구조를 이어갈 계획이다.

롯데GRS 관계자는 "청년농부가 안정적으로 정착할 수 있는 환경을 만드는 것은 지속가능한 식품 산업의 출발점"이라며 "앞으로도 청년농부, 지역사회, 소비자가 함께 성장하는 선순환 구조를 확대해 지속가능한 농업 생태계 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.