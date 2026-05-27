"AI로 영상·웹툰 만든다"…경콘진, 실무형 AI 콘텐츠 캠퍼스 운영

실무형 AI 콘텐츠 캠퍼스 교육운영 일정./사진제공= 경기콘텐츠진흥원

경기도와 경기콘텐츠진흥원(이하 경콘진)이 생성형 인공지능(AI) 기반 콘텐츠 산업 인재를 모집한다고 27일 밝혔다.

현업 중심 실습과 취업 연계까지 강화한 '2026 AI 콘텐츠 캠퍼스'를 통해 청소년부터 예비 전문가까지 총 1300명을 육성할 계획이다. 교육은 전액 무료로 운영되며 창작자 과정과 전문가 과정으로 나눠 실무 중심 커리큘럼을 제공한다.

창작자 과정은 청소년과 일반 도민 등 1150명을 대상으로 진행된다. 청소년 과정은 도내 중·고등학교와 지역청소년센터를 직접 찾아간다. 생성형 AI 활용법부터 콘텐츠 제작 실습까지 체험하면서 진로 탐색과 함께 디지털 창작 역량을 강화할 수 있다. 모집은 지난 22일부터 선착순으로 진행 중이다.

일반 도민 대상 교육은 경기도 평생학습포털 '지식'(G-SEEK)과 KOCW 플랫폼을 통해 누구나 쉽게 수강할 수 있다. 실제 콘텐츠 제작까지 이어지도록 지원 체계도 마련했다. 창작 계획서를 제출해 선정된 도민 300명에게 AI 프로그램 구독료를 최대 10만원까지 실비 지원하는 바우처 혜택이 제공된다. 상반기 모집은 오는 6월 중 시작한다.

전문가 과정은 현장 투입이 가능한 실무형 인재 양성에 방점을 찍었다. 경기도민과 도내 대학 재학생·졸업생, 기업 재직자 등을 대상으로 총 150명을 선발한다. 웹툰·영상·음악 분야별 100시간 전문 과정과 기업 마케팅 특화 50시간 상업 실무 과정으로 운영한다. 프롬프트 엔지니어링부터 포트폴리오 제작, 전문가 멘토링까지 실전형 교육 체계를 구축했다.

올해는 교육 인프라를 한층 강화했다. 부천시에 조성된 전용 공간 'AI 콘텐츠 캠퍼스'에서 오프라인 실습과 촬영 장비·스튜디오 대여를 지원하며, 수료생 우수 포트폴리오는 디자인 창작자 플랫폼 '노트폴리오' 경기도 전용 페이지에 등록해 실제 프로젝트 의뢰와 일자리 연계까지 이어갈 계획이다. 참가 신청과 세부 일정은 경콘진 누리집에서 확인할 수 있다.