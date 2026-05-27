'교육+산업' 시너지…수원여대, 화성산업진흥원과 실무 인재 키운다

이난경 수원여대 총장(가운데 왼쪽)과 전병선 화성산업진흥원장(가운데 오른쪽)이 상생 협약을 맺고 관계자들과 기념촬영을 하고 있다./사진제공=수원여대

수원여자대학교가 화성산업진흥원과 상생협력을 위한 업무협약을 체결했다고 27일 밝혔다.

협약식에는 이난경 수원여대 총장, 조성연 산학협력처장, 김병택 기업협업센터장과 전병선 화성산업진흥원장, 윤두열 경영기획본부장, 이덕 정책전략팀장 등이 참석했다.

협약 내용은 △상호 관학 협력을 위한 협의회 등 협력체계 구축 및 운영 △화성시 지역산업 활성화 및 전문인력 양성 △대학 관련 사업 추진을 위한 상호 협력 △지역산업 발전을 위한 인적·물적 자원 연계 및 활용 지원 △지역 산업을 연계한 교육과정 운영 및 지원 △성과 환류 및 확산을 위한 행사 공동개최 등이다.

전 원장은 "이번 협약을 통해 수원여자대학교가 보유한 교육 인프라와 진흥원의 체계적인 산업 지원 네트워크가 만나 지역사회에 큰 시너지를 창출할 것으로 기대하고 있다"면서 "지역 산업의 미래를 이끌어갈 청년 인재들을 적극적으로 발굴하고 육성하여, 화성시 관내 기업들의 경쟁력을 강화하고 지역 경제가 한 단계 더 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

이 총장은 "이번 협약을 통해 우리 대학의 우수한 학생들이 화성시 지역산업 발전에 직접적으로 기여할 수 있는 튼튼한 발판이 마련됐다"면서 "지속 가능한 동반 성장을 이룰 수 있도록 교육적 지원과 협력을 아끼지 않을 것"이라고 말했다.