부천도시공사 "중대재해 막는다"…현장 책임자 안전역량 전면 강화

산업재해 사례 중심 교육으로 현장 대응력·예방체계 강화
L-SAFE PRO 기반 안전관리 고도화…'예방 중심 안전문화' 정착 속도
경기 부천도시공사가 28일 중대산업재해 예방과 현장 중심 안전관리 체계 강화를 위해 관리감독자 대상 맞춤형 역량강화 교육에 나섰다.
이번 교육은 팀장급 관리감독자를 비롯해 부장·본부장 등 안전보건 관계자를 대상으로 진행됐다. 단순 법정 의무교육 수준을 넘어 실제 현장에서 즉시 적용할 수 있는 실무·사례 중심 프로그램으로 구성했다. 특히 최근 발생한 산업재해 사례와 공사 내부 사례를 공유하며 현장 위험요인 관리와 초기 대응체계의 중요성을 집중적으로 다뤘다.
교육에서는 △최근 산업재해 사례 분석 △관리감독자 역할과 책임 △안전보건문화 정착 방안 △밀폐공간 작업 시 유해·위험요인 대응 △현장 중심 위험성 평가 △사고 예방 활동 △L-SAFE PRO 대응 전략 등 현장 실무에 필요한 핵심 내용이 폭넓게 다뤄졌다.
공사는 이번 교육을 계기로 관리감독자의 현장 대응 역량과 안전관리 책임성을 한층 강화한다. 특히 정부 핵심 안전관리 지표인 L-SAFE PRO 기반의 예방체계를 현장 전반에 정착시켜 사전점검과 위험관리 수준을 높일 계획이다.
하정수 공사 사장은 "관리감독자는 현장의 위험요인을 가장 먼저 발견하고 즉시 조치할 수 있는 핵심 역할을 맡고 있다"며 "실질적인 현장 대응 역량 강화가 무엇보다 중요하다"고 말했다. 이어 "앞으로도 실무 중심 교육과 예방 중심 안전문화를 확대하겠다"고 밝혔다.