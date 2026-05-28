부천도시공사 "중대재해 막는다"…현장 책임자 안전역량 전면 강화

관리감독자 대상 맞춤형 역량강화 교육 모습./사진제공=부천도시공사

경기 부천도시공사가 28일 중대산업재해 예방과 현장 중심 안전관리 체계 강화를 위해 관리감독자 대상 맞춤형 역량강화 교육에 나섰다.

이번 교육은 팀장급 관리감독자를 비롯해 부장·본부장 등 안전보건 관계자를 대상으로 진행됐다. 단순 법정 의무교육 수준을 넘어 실제 현장에서 즉시 적용할 수 있는 실무·사례 중심 프로그램으로 구성했다. 특히 최근 발생한 산업재해 사례와 공사 내부 사례를 공유하며 현장 위험요인 관리와 초기 대응체계의 중요성을 집중적으로 다뤘다.

교육에서는 △최근 산업재해 사례 분석 △관리감독자 역할과 책임 △안전보건문화 정착 방안 △밀폐공간 작업 시 유해·위험요인 대응 △현장 중심 위험성 평가 △사고 예방 활동 △L-SAFE PRO 대응 전략 등 현장 실무에 필요한 핵심 내용이 폭넓게 다뤄졌다.

공사는 이번 교육을 계기로 관리감독자의 현장 대응 역량과 안전관리 책임성을 한층 강화한다. 특히 정부 핵심 안전관리 지표인 L-SAFE PRO 기반의 예방체계를 현장 전반에 정착시켜 사전점검과 위험관리 수준을 높일 계획이다.

하정수 공사 사장은 "관리감독자는 현장의 위험요인을 가장 먼저 발견하고 즉시 조치할 수 있는 핵심 역할을 맡고 있다"며 "실질적인 현장 대응 역량 강화가 무엇보다 중요하다"고 말했다. 이어 "앞으로도 실무 중심 교육과 예방 중심 안전문화를 확대하겠다"고 밝혔다.