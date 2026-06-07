이준석 "일베 탱크로 밀겠다는 최욱, 대통령이 퇴출 선언해야"

[인천=뉴시스] 전진환 기자 = 이준석 개혁신당 대표가 1일 오전 인천 현장 중앙선거대책위원회의가 열린 인천 연수구의 정승연 연수갑 국회의원 보궐선거 후보 선거사무소에서 발언하고 있다. 2026.06.01. [email protected] /사진=전진환

이준석 개혁신당 대표가 친여 성향 유튜브 방송 '매불쇼'의 진행자 최욱씨의 "일베를 온라인상 탱크로 밀어버려야 한다"는 발언을 놓고 "대통령이 불매 및 퇴출을 선동해야 할 사안"이라고 지적했다.

이 대표는 SNS(소셜미디어)에 "탱크라는 단어에 대한 감수성이 사람마다 다를 수 있다. 누구는 오월 광주를 떠올리며 먹먹해질 수 있고, 누군가에게는 감수성 없이 스쳐 가는 밈일 수도 있다"라며 "하지만 이재명 대통령은 최소한의 일관성과 양심이 있으면 지나쳐서는 안 될 것"이라고 했다.

그러면서 "(스타벅스 마케팅) '탱크 데이'라는 표현에 꽂혔던 대통령이고 불매 운동까지 갔다면, 전두환처럼 탱크로 밀어버려야 된다는 말이 나왔을 때 대통령이 언급하고 여당 정치인들이 불매 및 퇴출을 선동해야 할 사안"이라고 했다.

아울러 "게다가 매불쇼의 이런 모습을 보니 '이준석으로 드는 액운은 매불쇼로 막아낸다' 공연을 무대에 올린 5·18 전야제는 2주 만에 드러낸 자기모순이었다"고 했다.

앞서 최욱은 유튜브 방송에서 '일베'를 범죄화해야 한다고 주장하면서 "(일베가) 양지로 올라오는데 이놈들이 아주 동경하는 게 전두환이다. 온라인상에서 (일베) 범죄만큼은 탱크로 밀어버려야 한다"고 말했다．