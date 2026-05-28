'사전투표 D-1' 정청래 "이재명 정부 성공 위해 민주당 후보 찍어달라"

정청래 더불어민주당 총괄상임선거대책위원장이 28일 서울 광진구 롯데백화점 건대스타시티점 앞에서 문종철 광진구청장 후보 지원유세를 하고 있다. /사진=뉴시스

6·3 지방선거 및 재·보궐선거 사전투표를 하루 앞둔 가운데 정청래 더불어민주당 대표가 "이재명 정부의 성공을 위해 민주당 후보를 찍어달라"고 호소했다.

정 대표는 28일 SNS(소셜미디어)에 "전북에서도 민주당 이원택 후보가 앞섰다는 갤럽 여론조사가 발표됐다"며 이같이 적었다. 그는 "더 낮고 더 겸손한 자세로 끝까지 최선을 다하겠다"고 했다.

정 대표는 진보당과의 단일화 경선이 진행 중인 울산시장 선거에 대해서도 "부·울·경에서도 선전하고 좋은 결과가 있도록 최선을 다하겠다"고 했다. 그러면서 "대승적 결단을 해주신 진보당께 감사드린다"고 했다.

한국갤럽이 한국복지신문 의뢰로 지난 26~27일 전북에 거주하는 만 18세 이상 남녀 1000명에게 물은 결과, 이원택 민주당 후보 지지도는 46%, 김관영 무소속 후보 지지도는 38%였다. 양정무 국민의힘 후보는 2%, 백승재 진보당 후보는 1%였다.

지지 정당별로는 민주당 지지층에서 이 후보가 55%, 김 후보가 37% 지지를 얻는 것으로 조사됐다. 지지 정당이 없는 무당층에서는 김 후보가 29%로 이 후보 16%를 앞섰다.

이번 여론조사는 성·연령·지역별 인구 비례에 따른 무선 가상번호를 활용한 전화 면접 조사(CATI) 방식으로 조사됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p, 응답률은 16.3%다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 누리집을 참조하면 된다.