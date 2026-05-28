삼성증권·SDS·카드, 두나무 지분 4% 6128억에 취득키로

삼성증권(124,200원 ▼2,600 -2.05%)은 28일 삼성에스디에스(261,500원 ▲60,000 +29.78%)·삼성카드(46,850원 ▼800 -1.68%)와 함께 카카오(40,500원 ▼950 -2.29%) 계열사가 보유한 두나무 지분 4%(증권 2%, SDS 1%, 카드 1%)에 해당하는 주식 139만주를 6128억원에 취득한다고 밝혔다.

세 회사는 성장하는 디지털 자산 관련 신규 사업기회를 창출하고자 국내 1위 디지털 자산 거래소인 두나무에 전략적 지분 투자를 결정했다는 입장이다. 향후 원화 스테이블코인 등 디지털자산의 범주가 확대되고, 이에 따라 거래소의 사업영역도 더욱 확장될 수 있다는 점도 감안했다고 설명했다.

구체적으로 삼성증권은 토큰증권 발행·유통, 가상자산 서비스 등 디지털 자산 전반에 걸쳐 두나무와 상호 서비스 확대를 위한 협업을 강화하는 등 사업 기회를 모색할 계획이다.

삼성에스디에스는 기존에 보유한 IT 서비스, AI(인공지능), 클라우드, 보안, 데이터 관리 기술 역량에 두나무의 블록체인 운영 노하우를 접목해 블록체인 소프트웨어 경쟁력을 높이고, 국내 금융사를 대상으로 한 차세대 디지털금융 인프라 사업을 강화할 방침이다.

삼성카드는 원화 스테이블코인 도입 시 삼성금융 통합앱 모니모 등에서 디지털자산을 사용한 결제 지원 등 유통 생태계 구축과 관련하여 두나무와 협업할 예정이다.

삼성금융 관계자는 "이번 지분투자는 삼성 각 계열사의 디지털자산 관련 비즈니스 경쟁력 강화를 위한 것"이라며 "국내 1위 디지털자산 사업자 두나무와의 적극적인 협력을 통해 각 사가 디지털자산과 관련한 시장 리더십을 확보해 나갈 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

두나무 관계자도 "삼성증권, 삼성에스디에스, 삼성카드의 전략적 지분투자를 환영한다"며 "블록체인 기반의 금융투자 상품 개발·유통 및 결제 인프라 구축, 블록체인 기술을 활용한 AI 분야의 확장을 위해 적극 협력할 계획"이라고 했다.