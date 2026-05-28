코스피 약보합 출발에 8100 후퇴…외국인 매도 속 관망

28일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 증시 현황판./사진=뉴스1

코스피가 28일 장 초반 약보합권에서 등락하며 8100대로 물러났다. 간밤 뉴욕증시에서 미국-이란 전쟁 종전 기대감 속에 전통 산업군이 강세를 보이며 반도체주가 소폭 하락한 여파로 풀이된다.

이날 오전 9시6분 코스피는 전 거래일 대비 36.59포인트(0.44%) 내린 8192.11로 산출됐다. 한국거래소(KRX)에서 개인이 7400억원어치, 기관이 635억원어치를 순매수하고 외국인이 8174억원어치를 순매도했다.

업종별로 보면 운송장비·운송창고·전기가스가 1%대 강세, 화학·섬유의류·음식료담배·유통이 강보합세다. 반면 보험은 2%대, 통신·금융·IT서비스·부동산·전기전자는 1%대 약세를 보인다.

시가총액 상위종목에선 LG에너지솔루션(438,000원 ▲54,500 +14.21%)이 10%대 급등세다. 현대차(698,000원 ▲17,000 +2.5%)는 3%대, 두산에너빌리티(106,700원 ▼1,800 -1.66%)는 1%대 강세다. 반면 SK하이닉스(2,266,000원 ▲23,000 +1.03%)·SK스퀘어(1,252,000원 ▼24,000 -1.88%)는 2%대, 삼성생명(350,500원 ▼4,000 -1.13%)·삼성전기(1,714,000원 ▲84,000 +5.15%)는 1%대 약세를 보인다. 삼성전자(301,500원 ▼5,500 -1.79%)·HD현대중공업(723,000원 ▼21,000 -2.82%)·삼성물산(404,500원 ▼6,000 -1.46%)은 약보합세에 접어들었다.

27일(현지시간) 뉴욕증권거래소에서 다우존스30산업평균지수는 0.36%, S&P500지수는 0.02%, 나스닥종합지수는 0.07% 오르며 강보합권에서 마감했다. 반면 필라델피아 반도체지수는 1.36% 하락했다.

한지영 키움증권 연구원은 "미국 마이크론이 강세를 이어갔으나 여타 반도체주는 취약했고, 경기소비재·필수소비재 등 다른 업종으로 순환매가 나오면서 모처럼 다우지수의 상대적 강세가 나타났다"며 "현재 주도주인 AI(인공지능)·반도체 독주에 대한 단기 피로감이 생겼음을 시사한다"고 밝혔다.

그러면서 "주중 남은 기간 이란전 협상, 4월 PCE 등 대외 이벤트 소화 과정에서 주도주의 일시적인 숨고르기 현상이 출현할 가능성을 열고 가야할 것으로 보인다"고 했다.

국내증시에 대해 "일시적으로 쏠림현상 부담이 단기 차익실현과 변동성 확대로 이어질 수 있음에 대비할 필요가 있다"며 "전날처럼 방산·조선·증권·유통 등 반도체 외 주력업종에서 펀더멘털과 무관한 수급이탈이 재차 나타날 경우 이 업종들에 대한 신규 매수기회로 접근하는 것도 대안"이라고 밝혔다.

코스닥 지수는 전 거래일 대비 4.22포인트(0.37%) 내린 1128.91이다. 개인이 639억원어치를 순매수하고 외국인이 517억원어치, 기관이 87억원어치를 순매도했다.

업종별로 보면 건설이 1%대 강세, 금융·기타제조·기계장비·일반서비스·종이목재·출판매체·운송이 강보합세다. 반면 비금속은 2%대, 운송장비·유통은 1%대 약세를 보이고 전기전자·통신·제약·금속·섬유의류·오락문화·의료정밀·제조·음식료담배·화학은 약보합세에 진입했다.

시총 상위종목 중 레인보우로보틱스(704,000원 ▼28,000 -3.83%)·에코프로(145,100원 ▲2,200 +1.54%)는 2%대, 에코프로비엠(218,500원 ▲5,000 +2.34%)은 1%대 강세다. 펩트론(288,000원 ▲500 +0.17%)·HLB(51,100원 ▲100 +0.2%)는 강보합세를 보인다. 반면 리노공업(98,400원 ▼4,100 -4%)은 3%대, 알테오젠(374,500원 ▼12,000 -3.1%)·코오롱티슈진(103,200원 ▼7,400 -6.69%)은 1%대 약세를 보이고 삼천당제약(338,500원 ▼13,000 -3.7%)은 약보합세에 접어들었다. 주성엔지니어링(210,000원 ▼19,000 -8.3%)은 보합권이다.

서울외환시장에서 원/달러 환율은 전 거래일 대비 2.8원 오른 1504.0원에 주간거래를 시작했다.