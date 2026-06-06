엔씨, '아이온 2' 글로벌에 오는 9월 출시…흥행 이어갈까

NC(281,500원 ▼8,000 -2.76%)(엔씨)의 다중접속역할수행게임(MMORPG) '아이온2'가 오는 9월 글로벌 출시된다.

엔씨는 5일(현지 시간) 미국 로스앤젤레스에서 진행된 글로벌 게임쇼 '서머 게임 페스트(SGF) 2026'에 아이온2를 출품하고 신규 트레일러를 공개했다고 6일 밝혔다. 아이온2는 9월 북미, 남미, 유럽, 아시아 지역에 스팀(Steam)과 퍼플(Purple)을 통한 PC 플랫폼으로 출시될 예정이다.

아이온2는 오는 8일까지 비공개 행사인 오프라인 이벤트 'SGF 플레이 데이즈(SGF PLAY DAYS)'에서 미디어와 콘텐츠 크리에이터 대상 시연을 공개한다. 게임의 핵심 요소인 △비행 및 공중 전투 △차별화된 클래스 시스템 △정교한 커스터마이징 기능 △오픈월드 PvP(플레이어 대 플레이어)콘텐츠 등을 선보인다.

또 글로벌 브랜드 웹사이트에서 뉴스레터를 구독한 이용자에게 소식과 함께 사전예약 보상을 제공할 예정이다. 구독자는 게임 출시 후 사용 가능한 펫 '파가티'와 △코누티 일꾼 △파피스 △검은연기 무르트 △은빛칼날 로탄 중 하나를 선택해 수령할 수 있다.

엔씨는 SGF 참여를 시작으로 아이온2 글로벌 이용자들과 접점을 확대해 나간다. 아이온2 글로벌 출시 관련 자세한 사항은 글로벌 브랜드 웹사이트를 통해 순차적으로 공개된다.

한편 지난해 11월 국내와 대만에서 출시된 아이온2는 지난 1분기(1~3월) 매출액 1368억원을 기록하며 전체 매출의 약 4분의 1을 차지하는 핵심 타이틀로 자리잡았다. 리니지 지식재산권(IP) 롱런에 이은 아이온2의 흥행에 힘입어 같은 기간 엔씨의 PC 게임 매출은 전년 동기 대비 210% 증가한 3184억원으로 역대 분기 최대치를 기록했다.

박병무 대표는 지난달 13일 1분기 실적 컨퍼런스콜에서 "아이온2는 본격적인 글로벌 마케팅 전인데도 여러 지표가 기존 작품보다 좋게 나타났다"며 "6월 '서머 게임 페스트'를 시작으로 글로벌 마케팅을 본격화할 예정"이라고 밝혔다.