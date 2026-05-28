갤럭스·에임드바이오, BBB 투과 단백질 플랫폼 공동연구 협약 체결

인공지능(AI) 신약개발 기업 갤럭스는 항체-약물접합체(ADC) 전문 신약개발 기업 에임드바이오와 투자 및 공동연구 협약을 체결했다고 28일 밝혔다. 협약에 따라 에임드바이오는 갤럭스에 전략적 투자를 진행하며, 양사는 혈액-뇌장벽(BBB) 투과 단백질 전달 플랫폼 개발을 위한 공동연구를 추진한다.

에임드바이오는 ADC 기반 항체 신약개발 역량을 바탕으로 차세대 ADC 플랫폼 및 CNS 치료제 영역으로 연구개발을 확장하고 있다. 갤럭스는 AI 단백질 설계 플랫폼 '갤럭스디자인'(GaluxDesign)을 통해 다양한 질병 타깃에 대한 정밀 항체 설계와 높은 결합 항체 확보 성공률을 입증해 왔다. 최근 글로벌 AI 항체 설계 플랫폼들과의 비교 연구에서도 최상위 수준의 성과를 보이고 있다.

양사는 이번 협업을 통해 뇌질환 치료제 개발의 주요 난제 중 하나인 BBB 투과 문제에 접근한다. BBB는 항체나 단백질 치료제가 뇌 조직에 충분히 도달하는 것을 어렵게 만드는 장벽으로, 뇌질환 치료제 개발에서 중요한 기술적 과제로 꼽힌다.

양사는 항체 구조를 활용해 특정 수용체에 결합할 수 있는 단백질 후보를 설계하고, 이를 기반으로 BBB 투과 단백질 전달 플랫폼 개발 가능성을 탐색할 계획이다.

석차옥 갤럭스 대표는 "이번 협력은 국내에서 글로벌 수준의 경쟁력을 입증한 두 바이오 기업이 전략적 투자를 기반으로 장기적인 협력 관계를 구축한다는 점에서 의미가 크다"라며 "단일 공동연구를 넘어 항체 기반 신약개발과 AI 단백질 설계를 결합해 차세대 치료제 개발에서 새로운 가능성을 만들어가겠다"고 말했다.