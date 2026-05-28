에이비엘바이오, 이중항체 ADC 2종 美 임상 1상 첫 환자 투여

에이비엘바이오(113,900원 ▼4,600 -3.88%)의 미국 자회사 네옥 바이오가 이중항체 항체-약물접합체(ADC) 후보물질 'ABL206'(NEOK001)과 'ABL20'9(NEOK002)의 미국 임상 1상 첫 환자 투여를 완료했다고 28일 밝혔다.

이중항체 ADC는 암 세포에 발현된 서로 보완적인 두 가지 항원을 동시에 표적해 강력한 화학물질인 페이로드를 암 세포에 정확히 전달해 정상 세포의 피해를 줄이면서 치료 효과를 높이는 차세대 항암 기술이다.

ABL206은 B7-H3와 ROR1을 동시에 표적하는 퍼스트 인 클래스(계열 내 최초) 이중항체 ADC로, 토포아이소머라제-1 억제제 계열 페이로드가 적용됐다. 비임상 연구에서 ABL206은 ROR1 또는 B7-H3 표적 단일항체 ADC 대비 향상된 효능과 안전성을 보였으며, 비인간 영장류 대상 GLP 독성시험에서도 전반적으로 양호한 내약성이 확인됐다.

ABL209는 EGFR 및 MUC1을 동시에 표적하는 이중항체 ADC 후보물질로, ABL206과 동일하게 토포아이소머라제-1 억제제 계열 페이로드를 적용해 개발 중이다. ABL209는 EGFR과 MUC1을 동시에 표적함으로써 EGFR 표적 치료제에서 흔히 나타나는 피부 독성을 낮추고, MUC1의 암종별 발현 편차와 항원 일부가 떨어져 나가는 현상으로 인해 제한적이었던 치료 효과를 개선할 수 있을 것으로 기대된다.

네옥 바이오는 이번 임상 1상을 통해 ABL206과 ABL209의 안전성, 내약성 및 효능을 평가할 예정이다. 초기 임상 데이터는 2027년 확인할 수 있을 것으로 전망 중이다. 네옥 바이오는 ABL206과 ABL209의 글로벌 개발과 상업화를 담당한다.

이상훈 에이비엘바이오 대표는 "엔허투로 촉발된 단일항체 ADC 시장은 이미 치열한 경쟁이 벌어지는 레드 오션이지만, 이중항체 ADC는 이제 막 시작된 블루 오션"이라며 "현재 임상 단계의 이중항체 ADC 후보물질 상당수가 중국계 바이오 기업에서 개발되는 가운데, 네옥 바이오는 미국 기업이라는 차별성과 빠른 개발 속도로 선두 그룹에 이름을 올리며 주목받고 있다"고 밝혔다. 이어 "네옥 바이오의 ADC 개발 전문가들이 ABL206과 ABL209의 임상 개발을 담당하고 있는 만큼, 향후 임상 1상에서 의미 있는 성과를 기대하고 있다"고 덧붙였다.

마얀크 간디 네옥바이오 대표는 "두 후보물질을 전임상 단계에서 임상 1상 첫 환자 투여 단계까지 빠른 시간 내 진전시킨 것은 이중항체 ADC 개발팀의 운영 효율성과 실행 역량을 보여주는 성과"라며 "이중항체 ADC 접근법은 치료가 어려운 고형암 환자들에게 보다 효과적인 치료 옵션을 제공할 수 있는 가능성을 갖고 있다"고 말했다.