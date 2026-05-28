보령, 고혈압·이상지질혈증 치료제 '카나브젯' 출시

보령 본사 전경

보령(9,100원 ▼200 -2.15%)이 고혈압·이상지질혈증 치료제인 '카나브젯'을 6월 1일 출시한다고 28일 밝혔다.

카나브젯은 안지오텐신Ⅱ 수용체 차단제(ARB) 계열의 고혈압 치료제 '카나브'(성분명 피마사르탄)를 기반으로 HMG-CoA 환원효소 억제제 '아토르바스타틴'과 콜레스테롤 흡수 억제제 '에제티미브'를 결합한 3제 복합제다.

카나브젯은 고혈압과 이상지질혈증을 동시에 앓는 대사증후군 환자, 스타틴 단독요법으로 LDL-콜레스테롤 목표치에 도달하지 못한 고위험 환자군 등을 대상으로 처방될 예정이다.

국내 고혈압·이상지질혈증 동반 환자는 전체 고혈압 환자의 72%에 달한다. 지난 21일 보령이 카나브젯 출시를 기념해 개최한 출시 심포지엄에서 이찬주 연세의대 심장내과 교수는 "피마사르탄은 높은 수용체 결합 친화도, 장기간 혈압 강하 효과를 바탕으로 고령, 대사증후군 등 다양한 환자군에서 안전성과 효과가 입증된 성분"이라며 "고혈압·이상지질혈증의 조기 치료와 스타틴과 에제티미브 병용을 권고하는 방향으로 치료 가이드라인이 변화하는 상황에서 3제 복합제를 통한 적극적인 혈압, LDL-콜레스트롤 조절은 심혈관 질환 발생 위험을 낮추는 데 효과적일 것"이라고 말했다.

한편 보령은 2011년 국내 최초 고혈압 신약인 카나브를 발매한 이후, 카나브 기반 복합제 제품군인 '카나브 패밀리'를 지속 출시하며 다양한 수준의 고혈압 환자뿐 아니라 동반 질환에까지 치료 옵션을 확대해왔다. 이번 카나브젯 출시를 통해 카나브 패밀리는 새로운 라인업을 구축하는 한편 고강도 지질 관리까지 그 영역을 확장하게 됐다.

보령은 카나브젯 이외에도 카나브 성분 기반 4제 복합제, 고혈압·당뇨 복합제 등을 개발하고 있다. 성백민 보령 BD&마케팅본부장(전무)은 "카나브젯 출시를 통해 환자와 의료진에게 더욱 다양한 치료 옵션을 제공할 수 있게 됐다"며 "지난 15년간 효과와 안전성이 입증된 카나브를 기반으로 개발된 제품인 만큼, 데이터에 기반한 영업 마케팅 활동을 통해 고혈압·이상지질혈증 치료제 시장을 선도해나갈 것"이라고 말했다.