보건소 중심 노쇠예방관리로 어르신 건강수명 높인다

사진= 복지부

보건복지부가 28일 '2026년 보건소 노쇠예방관리 시범사업'에 참여할 기관 10개소를 선정했다고 밝혔다. 보건소 8개소와 건강생활지원센터 2개소다.

이번 사업은 초고령사회에 대응해 보건소 중심의 예방적 건강관리 체계를 구축하기 위한 것이다. 어르신 노쇠 상태를 조기에 발견하고 건강상태에 따라 단계별 맞춤 건강관리 서비스를 제공하는 사업이다.

노쇠는 신체기능과 회복력이 저하돼 질병·장애·요양 필요도가 높아지는 상태로, 적절히 관리할 경우 진행을 늦추거나 건강 상태를 회복할 수 있다. 우리나라는 인구 고령화에 따라 노쇠 및 노쇠 직전 단계(전노쇠) 어르신이 빠르게 늘어나고 있으나, 사전적 예방관리 체계는 충분하지 않았다. 특히 베이비부머(1968~1974년생) 세대의 후기고령층(75세 이상) 진입이 본격화되면서 지역사회 기반의 사전 예방관리가 더욱 중요해지고 있다.

이번 시범사업 공모에는 전국 9개 시·도에서 33개 기관이 신청했다. 복지부는 사업의 수요, 사업추진체계 구체성, 지방자치단체 역량을 고려해 도시형 3개소, 도농복합형 4개소, 농어촌형 3개소를 선정했다.

선정된 기관은 65세 이상 어르신을 대상으로 노쇠 선별평가를 실시하고, 건강 상태에 따라 운동·영양·구강건강 관리 등을 통합한 맞춤형 서비스를 제공한다. 또 소그룹 활동과 자조모임 운영 등을 통해 어르신의 사회적 관계 형성과 지속적인 건강관리 실천도 함께 지원할 예정이다.

정부는 올해 시범사업 운영 결과를 토대로 효과성을 검증하고, 표준 운영모형을 마련해 단계적으로 전국 확산을 추진한다. 올해 10개에서 내년 60개, 2028년 100개, 2030년에는 264개소로 늘릴 계획이다.

아울러 정보통신기술(ICT)과 인공지능(AI)을 활용한 디지털 건강관리 기반도 함께 구축할 계획이다. 지역보건의료정보시스템과 연계한 업무 기능 및 어르신용 모바일 앱을 마련해 지속적인 건강관리와 조기 개입 기능을 강화할 예정이다.

김한숙 복지부 건강정책국장은 "초고령사회에서는 어르신이 살던 곳에서 건강한 삶을 지속할 수 있도록 하는 것이 중요하다"며 "보건소가 어르신 건강을 미리 살펴 지역사회 내에서 건강한 삶을 이어갈 수 있도록 사전적 예방, 건강관리 체계를 강화해 나가겠다"고 말했다.