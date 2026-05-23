케빈 워시 美연준 의장 취임…"독립성 바탕으로 개혁 이끌 것"

도널드 트럼프 미국 대통령이 22일(현지시간) 워싱턴DC 백악관에서 열린 케빈 워시 신임 연방준비제도(Fed) 이사회 의장 취임식에서 워시 의장과 악수하고 있다. /워싱턴DC 로이터=뉴스1 /사진=(워싱턴DC 로이터=뉴스1) 류정민 특파원

케빈 워시 미국 연방준비제도(Fed·연준) 신임 의장이 22일(현지시간) 취임 일성으로 연준의 독립성과 함께 개혁 필요성을 강조했다.

워시 의장은 이날 백악관에서 도널드 트럼프 미 대통령 주재로 취임선서를 한 뒤 "연준의 사명은 물가 안정과 최대 고용을 촉진하는 것"이라며 "지혜와 명확성, 독립성과 결단력을 바탕으로 이런 목표를 추구할 때 인플레이션은 낮아지고 성장은 강력해질 것"이라고 말했다.

이어 "(이 같은 방식으로) 미국이 더욱 번영할 수 있고 국제적 위상이 더욱 공고해질 것"이라며 "이같은 임무를 완수하기 위해 개혁지향적인 연준을 이끌 것"이라고 밝혔다.

트럼프 대통령이 지난해 1월 집권 2기 출범 이후 줄곧 기준금리 인하를 압박하는 가운데 연준의 독립성이 훼손될 수 있다는 일각의 우려를 경계하면서도 트럼프 대통령의 연준 개혁 요구에 부응하겠다는 뜻을 두루 천명한 것으로 해석된다.

워시 의장은 "과거의 성공과 잘못으로부터 배우고 경직된 틀과 모델에서 벗어나 청렴과 성과에 대한 명확한 기준을 유지할 것"이라고도 말헀다.

트럼프 대통령은 이날 선서식에서도 우회적으로 기준금리 인하를 압박했다. 트럼프 대통령은 "연준 위원들이 각자 판단하겠지만 워시 의장에게 귀를 기울일 것"이라며 "행정부는 전적으로 워시 의장을 지지한다"고 말했다. 행정부의 기조에 보폭을 맞춰 금리를 인하해야 한다는 의지를 거듭 밝힌 것으로 풀이된다.

트럼프 대통령은 다만 "워시 의장이 완전히 독립적이기를 바란다"며 워시 의장의 전임인 제롬 파월 전 의장을 상대로 모욕적인 표현을 서슴지 않으며 금리 인하를 압박했던 것과는 다른 태도를 보였다. 워시 의장이 이제 막 임기를 시작하는 만큼 일단 지켜보겠다는 뜻으로 읽힌다.

워시 의장의 임기는 4년이다. 다음달 16∼17일 미국 기준금리를 결정하는 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 처음 주재한다.

시장에선 워시 의장의 등판이 연준의 통화정책에 미칠 영향에 이목이 쏠린다. 이란 전쟁 장기화에 따른 물가 상승으로 트럼프 대통령의 기대와 달리 금리 인상 가능성이 커지는 상황에서 워시 의장이 어떤 선택을 할지가 관심사다.