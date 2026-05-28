트럼프 "이란 제재 완화, 고농축 우라늄 포기만으론 안 돼"

/워싱턴DC 로이터=뉴스1 /사진=(워싱턴 로이터=뉴스1) 이창규 기자

도널드 트럼프 미국 대통령이 27일(현지시간) 이란이 핵 무기화가 가능한 고농축 우라늄를 포기하는 것만으로는 제재 완화를 얻지 못할 것이라고 말했다고 미 공영매체 PBS가 보도했다.

트럼프 대통령은 이날 PBS와 전화 인터뷰에서 이란이 제재 완화의 대가로 고농축 우라늄을 포기하게 되느냐는 질문에 "전혀 아니다"라며 "제재 완화는 아니다"라고 답했다. 트럼프 대통령은 또 "이란은 제재 완화의 대가로 고농축 우라늄을 포기하는 게 아니다"라고 덧붙였다.

트럼프 대통령의 이 같은 발언은 이란이 석유 수출 규제와 해외자산 동결 등의 제재에서 벗어나려면 농축 우라늄 보유분뿐 아니라 핵물질 생산으로 이어질 수 있는 우라늄 농축 등 핵 프로그램도 상당기간 포기한다는 데 동의해야 한다는 취지로 풀이된다.

트럼프 대통령은 그동안 이란의 핵무기 프로그램 포기와 60% 농축 우라늄 보유분 제거 등을 종전 합의의 최우선 조건으로 내세웠다.

다만 고농축 우라늄 처리 장소를 두고 그동안 미국으로 반출돼야 한다고 주장하다가 지난 25일 이란과 조율해 이란 현지에서 폐기하거나 제3국에서 미국 원자력에너지위원회 등이 입회한 가운데 폐기하는 방안도 수용할 수 있다고 밝혔다.