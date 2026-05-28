中, "미국과 300억달러 이상 품목 상호관세 인하 논의 추진"

[서울=뉴시스]중국은 5일 유럽연합(EU)으로부터의 돼지고기 수입에 대해 최대 62.4%의 잠정 반덤핑 관세를 부과한다고 발표, EU와의 무역 분쟁을 한층 격화시켰다. 사진은 베이징의 중국 상무부 모습. 2025.09.05.

중국이 미국과 각각 300억달러 이상 규모 품목에 대한 상호 관세 인하 논의를 추진하는데 원칙적으로 합의했다고 밝혔다.

허야둥 중국 상무부 대변인은 28일 정례 브리핑에서 미중 관세 협상 진전 상황과 관련한 질문에 "관세는 줄곧 미중 경제·무역 관계의 핵심 문제 중 하나였다"며 "양국 정상의 전략적 지도 아래 미중 경제·무역팀이 관세 문제를 둘러싸고 심도 있는 소통을 진행했고 관련 양자 관세에 대해 일정한 합의를 도출했다"고 밝혔다.

그는 또 "양측은 무역이사회 산하에서 동등 규모 제품에 대한 상호 관세 인하 프레임워크를 논의하는 데 원칙적으로 동의했다"며 "규모는 각각 300억달러 또는 그 이상"이라고 설명했다. 이어 "양국 경제·무역팀은 긴밀한 소통을 유지하면서 구체적인 안배를 협의하고 가능한 한 빨리 시행을 추진할 것"이라고 덧붙였다.

이날 마오닝 중국 외교부 대변인은 정례 브리핑에서 중국의 대미 희토류 수출 통제 관련 질문에 "주미 중국대사관이 미중 경제·무역 협상의 초기 성과를 이미 전달했다"고 답했다. 마오 대변인은 "미중 양측은 양국 정상이 달성한 중요한 공감대를 함께 잘 이행하고 미중 경제·무역 관계의 안정적 발전 흐름을 공동으로 유지해야 한다"고 말했다.