중진공, 기금운용평가 '7년 연속' 최고등급 '탁월' 달성…25개 기금 중 유일

중진공 전경./사진=머니투데이 DB.

중소벤처기업진흥공단(중진공)이 기획예산처가 주관한 '2025 회계연도 기금운용평가'에서 중소벤처기업창업 및 진흥기금이 자산운용 성과와 관리체계의 우수성을 인정받아 7년 연속 '탁월' 등급을 획득했다고 28일 밝혔다.

기금운용평가는 민간 전문가로 구성된 평가단이 여유자금 운용 성과, 운용체계, 정책 수립, 투자집행의 적정성 등 4개 부문을 심사하며 '탁월' 부터 '아주미흡' 까지 총 6단계 등급으로 분류된다.

평가 대상인 25개 기금 중 7년 연속 '탁월'을 기록한 기관은 중진공이 유일하다. 이번 평가에서 '탁월' 등급을 받은 기금은 총 3개다.

중진공은 고금리 지속과 글로벌 통상 환경 악화 등 변동성이 극에 달했던 지난해 시장 흐름을 정확히 예측하고 기민하게 대응해 수익성과 안정성을 동시에 거머쥐었다.

특히 전문성과 독립성을 확립한 자산운용 전담조직을 필두로 위원회 역할을 강화하고 전주기 위험관리 체계를 선제적으로 구축한 점에서 높은 평가를 받았다.

강석진 중진공 이사장은 "인공지능(AI) 공급망의 초호황에도 불구하고 이른바 'K자형 성장'으로 중소기업이 체감하는 경영환경은 냉혹한 것이 현실"이라며 "앞으로도 중진공은 기금 건전성을 바탕으로 위기극복과 혁신성장이 필요한 중소벤처기업의 든든한 버팀목이자 지속가능한 성장 동력 확보에 총력을 다하겠다"고 강조했다.

한편 중진공은 올해 12조1229억원 규모의 중진기금을 현장에 투입하고 있다. 중소벤처기업의 △혁신기업 육성 및 위기극복 △수출확대와 해외진출 지원 △지역산업 생태계 강화 △인공지능(AI) 역량강화 및 딥테크 창업지원 등에 힘쓰고 있다.