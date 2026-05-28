원위, 오늘(28일) '엠카'서 낭만적 컴백 무대

밴드 원위가 오늘(28일) Mnet '엠카운트다운'에서 싱글 2집 '點 : The Quiver'의 타이틀곡 'ICARUS' 컴백 무대를 선보였다. 'ICARUS'는 멤버 강현과 기욱이 곡 작업에 참여한 서정적 얼터너티브 록 장르의 곡으로, 신화 속 이카루스를 원위만의 감성으로 풀어낸 낭만적 서사를 담았다. 원위는 폭발적인 밴드 사운드와 섬세한 감정 표현으로 깊어진 음악 색채를 보여주며 무대의 몰입도를 높였다.

원위 / 사진=알비더블유(RBW)

밴드 원위(ONEWE)가 신곡 'ICARUS'로 음악방송 컴백 무대에 오른다.

원위는 오늘(28일) 오후 방송하는 Mnet '엠카운트다운'에서 싱글 2집 '點 : The Quiver'(점 : 더 퀴버) 타이틀곡 'ICARUS'(이카루스) 무대를 처음 보여준다.

'ICARUS'는 멤버 강현과 기욱이 곡 작업에 참여한 서정적 얼터너티브 록 장르의 곡이다. 추락을 알면서도 날아오른 신화 속 이카루스를 원위만의 감성으로 풀어낸 낭만적 서사가 특징이다.

이날 원위는 폭발적인 밴드 사운드와 섬세한 감정 표현을 오가는 무대로 한층 깊어진 음악 색채를 보여줄 예정이다. 다섯 멤버의 탄탄한 연주와 조화로운 보컬 역시 무대의 몰입도를 높일 것으로 기대된다.

싱글 2집 '點 : The Quiver'는 원위가 새롭게 시작하는 점, 선, 면 시리즈의 첫 장이다. 타이틀곡 'ICARUS'를 포함해 총 4곡이 수록됐으며, 미지의 세계를 향해 나아가는 팀의 여정을 담았다.