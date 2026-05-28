이준, 몸 사리지 않는 성실함으로 '대세' 등극

배우 겸 가수 이준이 몸을 사리지 않는 성실함으로 대세로 떠올랐다. 그는 KBS 2TV '1박 2일 시즌4'와 유튜브 '워크맨 시즌3' 등 다양한 프로그램에서 적극적인 참여와 높은 몰입도를 보여주며 화제를 모았다. 이러한 성실한 태도가 방송의 재미와 온라인 화제성으로 이어지며 대중적 관심을 받고 있다.

'유 퀴즈 온 더 블럭' 이준 / 사진=tvN

배우 겸 가수 이준이 몸을 사리지 않는 성실함으로 대세로 떠올랐다.

현재 이준은 KBS 2TV '1박 2일 시즌4' 고정 멤버로 출연 중이다. 방송에서는 솔직한 리액션과 몸을 사리지 않는 참여로 프로그램에 활력을 더하고 있다. 꾸밈없는 말투와 예측하기 어려운 행동이 웃음을 만들며 시청자들의 호응을 얻고 있다.

최근에는 유튜브 '워크맨 시즌3' 프로야구팀 치어리딩 편을 통해 다시 한 번 화제를 모았다. 이준은 짧은 촬영 일정에도 이틀 동안 37곡이 넘는 안무와 동선을 익히며 치어리딩 무대를 준비했다. 실제 경기장에서는 에너지 있는 퍼포먼스로 관객들의 호응을 끌어냈다.

해당 영상은 공개 이후 SNS와 온라인 커뮤니티를 중심으로 빠르게 확산됐다. 누리꾼들은 이준의 성실한 태도와 적극적인 참여에 주목했고, 관련 장면들은 여러 플랫폼에서 회자되며 화제를 모았다.

이는 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 출연으로도 이어졌다. '유 퀴즈 온 더 블럭'에서 이준은 일과 사람을 대하는 태도, 맡은 일에 임하는 방식 등을 밝혔다. 예고 시절 밤을 새워 무용을 연습했던 일, 영화 '닌자 어쌔신' 촬영 당시 영어 대사를 통째로 외웠던 경험, 액션 장면의 리얼함을 위해 직접 느낌을 확인했던 일화 등이 소개됐다.

이준의 최근 행보가 주목받는 이유는 단순한 예능감에만 있지 않다. 그는 각 프로그램에서 주어진 역할을 적극적으로 수행하고, 준비 과정에서도 높은 몰입도를 보인다. 이러한 태도가 방송 장면의 재미와 온라인 화제성으로 이어지고 있다.

배우 활동을 기반으로 예능에서도 안정적인 존재감을 보여주고 있는 이준은 방송과 SNS를 오가며 대중적 관심을 이어가고 있다. '1박 2일', '워크맨' 등 다양한 플랫폼에서 활약한 만큼 앞으로의 행보에도 기대가 모아진다.