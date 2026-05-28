'콩콩팜팜' 이광수 김우빈 도경수, 목장서도 예능신이 돕는 환상의 트리오

이광수, 김우빈, 도경수가 출연하는 tvN '콩콩팜팜'이 6월 19일 저녁 8시 35분 첫 방송된다고 전했다. 이 프로그램은 제주도에서 펼쳐지는 세 친구의 팜스테이를 담으며, 목장 일에 도전하는 이들의 좌충우돌 에피소드를 예고했다. 공개된 티저 영상에서는 목장에서 소가 탈출하는 예상치 못한 상황이 발생하여 이들의 당황하는 모습이 담겨 흥미를 더했다.

'대세 예능 트리오' 이광수, 김우빈, 도경수가 '콩콩팥팥' 시리즈의 네번째 시즌에서 목장 일에 도전한다.

오는 6월 19일 저녁 8시 35분 첫 방송될 tvN ‘콩 심은 데 콩 나는 가고팜 하고팜 동물농장'(연출 나영석, 하무성, 심은정, 이하 ‘콩콩팜팜’)은 제주도에서 펼쳐지는 찐친 삼인방 이광수, 김우빈, 도경수의 ‘팜’타스틱한 팜스테이를 담는 프로그램.

공개된 첫 티저 영상(https://youtu.be/8K2ZpXeNMhc?si=qFQR3l09imA3MnQh)에는 목장에서도 예능신이 돕는 찐친들의 이야기를 엿볼 수 있어 흥미를 더한다. 목장 식구들과 평화롭게 식사하던 중 방목장에서 소가 탈출했다는 충격적인 소식을 듣게 된 것.

처음 겪는 상황에 놀란 기색이 역력한 이광수, 김우빈, 도경수는 그대로 얼어붙고 자연스레 목장 대표에게 시선이 향한다. 그러나 목장 대표도 “묶었었는데 이게 풀어졌나?”라며 당황스러워하는 반응을 보이는 상황. 이들의 마음을 모른 채 방목장에 있던 소들은 열려 있는 울타리 너머로 자유롭게 돌아다니고 있어 재미를 선사한다.

한편, 포스터에는 목장의 모든 것을 섭렵할 삼인방이 일터를 배경으로 포스를 뿜어내 이목을 집중시킨다. 우정 아이템처럼 나란히 맞춰 쓴 카우보이 모자는 물론 작업복과 장화, 어깨에 두른 수건까지 현장에 최적화된 비주얼을 자랑하지만 목장 일은 처음인 만큼 이들의 좌충우돌 에피소드가 기대되고 있다.

바람 잘 날 없는 이광수, 김우빈, 도경수의 팜스테이를 예고한 tvN ‘콩 심은 데 콩 나는 가고팜 하고팜 동물농장’은 오는 6월 19일 저녁 8시 35분에 첫 방송된다.