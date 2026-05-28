'콩콩팜팜' 이광수 김우빈 도경수, 목장서도 예능신이 돕는 환상의 트리오

'대세 예능 트리오' 이광수, 김우빈, 도경수가 '콩콩팥팥' 시리즈의 네번째 시즌에서 목장 일에 도전한다.
오는 6월 19일 저녁 8시 35분 첫 방송될 tvN ‘콩 심은 데 콩 나는 가고팜 하고팜 동물농장'(연출 나영석, 하무성, 심은정, 이하 ‘콩콩팜팜’)은 제주도에서 펼쳐지는 찐친 삼인방 이광수, 김우빈, 도경수의 ‘팜’타스틱한 팜스테이를 담는 프로그램.
공개된 첫 티저 영상(https://youtu.be/8K2ZpXeNMhc?si=qFQR3l09imA3MnQh)에는 목장에서도 예능신이 돕는 찐친들의 이야기를 엿볼 수 있어 흥미를 더한다. 목장 식구들과 평화롭게 식사하던 중 방목장에서 소가 탈출했다는 충격적인 소식을 듣게 된 것.
처음 겪는 상황에 놀란 기색이 역력한 이광수, 김우빈, 도경수는 그대로 얼어붙고 자연스레 목장 대표에게 시선이 향한다. 그러나 목장 대표도 “묶었었는데 이게 풀어졌나?”라며 당황스러워하는 반응을 보이는 상황. 이들의 마음을 모른 채 방목장에 있던 소들은 열려 있는 울타리 너머로 자유롭게 돌아다니고 있어 재미를 선사한다.
한편, 포스터에는 목장의 모든 것을 섭렵할 삼인방이 일터를 배경으로 포스를 뿜어내 이목을 집중시킨다. 우정 아이템처럼 나란히 맞춰 쓴 카우보이 모자는 물론 작업복과 장화, 어깨에 두른 수건까지 현장에 최적화된 비주얼을 자랑하지만 목장 일은 처음인 만큼 이들의 좌충우돌 에피소드가 기대되고 있다.
바람 잘 날 없는 이광수, 김우빈, 도경수의 팜스테이를 예고한 tvN ‘콩 심은 데 콩 나는 가고팜 하고팜 동물농장’은 오는 6월 19일 저녁 8시 35분에 첫 방송된다.