에이투지, 자율주행 100만km·탑승객 1만 돌파…상용화 청신호

[이 기사에 나온 스타트업에 대한 보다 다양한 기업정보는 유니콘팩토리 빅데이터 플랫폼 '데이터랩'에서 볼 수 있습니다.]

오토노머스에이투지 자체 개발 레벨4 자율주행 셔틀 ROii 누적 탑승객 1만 명 달성/자료사진=오토노머스에이투지

글로벌 자율주행 기업 오토노머스에이투지가 누적 자율주행 거리가 100만km, 레벨4 무인 자율주행 셔틀 로이(ROii)의 누적 탑승객이 1만 명을 돌파했다고 27일 발표했다.

에이투지가 운영하는 자율주행 차량들은 지난 4월 국내외 누적 운행거리 100만km를 달성했으며, 이달 15일 기준 102만3355km를 기록했다. 같은 날 로이의 누적 탑승객 수는 1만132명을 넘어섰다.

에이투지는 2018년 첫 자율주행 차량 임시운행허가 취득 이후 2022년 20만km, 2024년 50만km에 이어 올해 100만km를 돌파하며 국내 최장 자율주행 기록을 재차 경신했다.

이번 누적 거리는 국내 13개 시·도 운행 데이터에 일본 도쿠시마현 로보택시 실증, 싱가포르 그랩 임직원 대상 셔틀 운행 실적까지 합산한 수치다.

국산화율 96%를 달성한 로이는 운전석과 핸들이 없는 완전 무인 구조로, 초기 설계 단계부터 이중화(리던던시) 기능을 적용해 센서 이상이나 통신 두절 등 돌발 상황에서도 안정적으로 대처할 수 있도록 설계됐다.

지난해 서울 청계천과 APEC 2025를 계기로 경주에서 운행을 시작한 뒤 경기 안양·울산까지 총 4개 지역에 10대를 선보였으며, 현재 국내외 정부·지자체·기업들과 추가 도입을 협의 중이다.

에이투지는 이번 기록을 발판으로 레벨4 자율주행 기술의 안정성과 운행 신뢰도를 한층 강화해 나간다는 방침이다.

최근 국토교통부가 추진하는 광주광역시 대규모 자율주행 실증사업에 선정됐으며, 싱가포르·UAE·일본 등 해외 시장에서도 로이를 앞세운 사업 기회를 넓히고 있다. 2026년 말~2027년 초에는 레벨4 성능 인증 확보를 목표로 지자체·공공기관·운수사업자를 대상으로 한 본격적인 공급 및 운영 모델 고도화에 나설 예정이다.

한지형 대표는 "이번 성과는 에이투지가 단순 기술 실증을 넘어 실제 도로와 승객, 운행 환경에서 안정적으로 작동할 수 있는 상용화 역량을 입증했음을 의미한다"며 "로이를 중심으로 레벨4 자율주행 서비스를 국내외 시장에서 확대하고 대량 양산 체계를 구축해 나갈 것"이라고 말했다.

[머니투데이 스타트업 미디어 플랫폼 유니콘팩토리]