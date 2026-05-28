무더위에 냉감 의류 인기...젝스믹스, '남성 반팔' 매출 50% 쑥

젝시믹스 맨즈 숏슬리브, 쇼츠. /사진제공=젝시믹스

이른 무더위에 러닝 등 야외 운동 수요가 늘어나면서 애슬레저 브랜드 젝시믹스(XEXYMIX)가 선보인 냉감 의류 남성 숏슬리브(반팔) 매출이 대폭 증가한 것으로 나타났다.

젝시믹스가 이달 10일부터 23일까지 최근 2주간 판매 데이터를 분석한 결과 남성 숏슬리브 매출이 전년동기 대비 53.9% 증가했다. 직전 2주 매출 실적과 비교해도 43% 이상 늘어났다.

이 기간 남성 숏슬리브 매출 신장률은 평균 매출 신장률(33.1%)보다 20%포인트 이상 높았다.

숏슬리브와 동시에 하의류인 쇼츠(반바지) 수요도 늘어나는 추세다. 최근 러닝, 헬스, 아웃도어 등 야외 스포츠를 즐기는 남성이 늘었고 바지 길이가 짧아지는 패션 트렌드가 애슬레저 룩에도 반영된 결과라는 게 회사 측의 분석이다.

대표 제품인 '엑시드 쿨링 5인치 쇼츠'와 '멀티플 액션 6인치 쇼츠'는 땀 배출이 많은 여름철에도 쾌적한 착용감을 선사하고 생활 방수 기능도 갖췄다.

젝시믹스 관계자는 "예년보다 일찍 시작된 고온 현상으로 소비자들이 냉감 소재나 숏슬리브 제품을 찾는 시기가 한 달 가까이 빨라졌다"며 "특히 올해는 러닝 열풍 등 야외 활동 수요가 맨즈 패션 트렌드와 맞물리면서 남성 제품이 전체 매출 성장을 강력하게 견인하고 있다"고 말했다.