평택시 "국비 7916억 확보 겨냥"…미래산업·도시 인프라 투자 밑그림

지난 26일 열린 2027년 주요 국·도비 예산확보 보고회./사진제공=평택시

경기 평택시가 2027년도 국고보조금 7916억원 확보를 목표로 본격적인 예산 전쟁에 돌입했다.

시는 지난 26일 시청 종합상황실에서 정장선 시장 주재로 '2027년도 주요 국·도비 예산 확보 보고회'를 열고 주요 사업 추진 상황과 국비 확보 전략을 집중 점검했다.

이번에 시가 신청한 국고보조금 규모는 총 7916억원이다. 이 가운데 915억원은 '미군이전평택지원법'에 따라 추가 지원이 가능한 가산 예산으로 별도 신청했다. 시는 향후 중앙부처와의 협의를 통해 가산분까지 실제 정부예산안에 반영될 수 있도록 총력 대응에 나설 계획이다.

부서별 신청 규모를 보면 복지국이 5608억원으로 가장 많았다. 가산 예산 686억원이 포함된 수치로 전체 신청액의 약 70%를 차지한다. 이어 기후환경국이 436억원을 신청하며 미래 환경·에너지 분야 투자 확대 의지를 드러냈다.

시는 이번 국비 확보 대상 사업에 도시 경쟁력을 끌어올릴 핵심 현안을 대거 포함했다. △평택항만 배수로 정비사업 47억원 △평택 수소도시 조성사업 100억원 △평택박물관 건립사업 30억원 △평택중앙도서관 건립사업 10억원 △통복천 생태하천 복원사업 65억 원 △친환경미생물관 신축사업 11억원 △통복공공하수처리시설 현대화 민간투자사업 47억원 등이 담겼다.

특히 평택 수소도시 조성사업은 친환경 미래산업 기반 구축과 탄소중립 전환을 동시에 겨냥한 사업으로 평가된다.

시는 앞으로 중앙부처 예산 편성 일정에 맞춰 각 사업의 필요성과 파급효과를 적극 설명할 방침이다. 경기도와의 공조는 물론 국회 단계 대응까지 병행해 국비 확보 가능성을 높인다.

정장선 평택시장은 "재정 여건이 녹록지 않은 상황에서 국고보조금 확보와 가산예산 반영은 시 재정 운용의 핵심 수단"이라며 "중앙정부와 긴밀히 협력해 주요 현안 사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 모든 부서가 선제적으로 대응해 달라"고 강조했다.