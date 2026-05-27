박승원 "아이부터 어르신까지"…광명형 기본사회 10대 복지공약

박승원 광명시장 후보./사진제공=박 후보 선거캠프

박승원 더불어민주당 경기 광명시장 후보가 27일 '돌봄 도시, 기본사회 광명'을 핵심 비전으로 복지·보건 분야 10대 공약을 공개했다.

박 후보는 "아이부터 어르신까지 누구도 소외되지 않는 '광명형 기본사회'를 실현하겠다"며 영유아 돌봄, 고령층 건강관리, 취약계층 의료·주거 안전망 등 시민 일상과 맞닿은 정책을 촘촘하게 연결하는 생애주기별 맞춤형 복지 강화를 약속했다.

이번 공약은 박 후보가 제시한 '기본사회 정책 5개년 계획'과 '통합돌봄 체계 구축'을 토대로 마련됐다.

우선 의료·요양·주거·일상 지원을 하나로 묶은 통합 돌봄체계 조기 정착을 추진하겠다고 밝혔다. 재개발·재건축 등 도시 변화 과정에서 발생할 수 있는 복지 공백을 최소화하고, 도움이 필요한 시민을 행정이 직접 찾아가는 '현장 중심 복지' 체계로 전환도 추진한다.

세부 공약에는 △기본사회 정책 5개년 계획 수립 △24시간 '언제나 어린이집' 동별 거점 확대 △온가족 돌봄지원금 확대 △온동네 촘촘 기동대 운영 △이주 복지 SOS 전담팀 신설 △경로당 주 5일 급식 확대 검토 △광명형 의료비 후불 지원사업 도입 △시니어건강생활지원센터 건립 △재택의료 확대 △60대 건강실천지원금 도입 등이 담겼다.

박 후보는 "복지는 단순한 행정 지원이 아니라 시민의 삶을 지키는 가장 기본적인 권리"라며 "시민 모두가 안심하고 살아갈 수 있는 따뜻한 광명을 만드는 데 모든 역량을 집중하겠다"고 강조했다.