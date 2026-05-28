"딸 사줬는데 어떡해"...납 초과 검출 '어린이 우산', 어디 거?

서울시는 여름철 어린이용품 수요 증가에 따라 해외 온라인플랫폼(알리익스프레스·테무·쉬인)에서 판매 중인 어린이용 우양산·우비·의류잡화·완구 등 제품의 안정성을 검사한 결과 10개 제품이 '부적합' 판정을 받았다고 28일 밝혔다. /사진제공=서울시

서울시가 해외 온라인플랫폼(알리익스프레스·테무·쉬인)에서 판매 중인 어린이용 우양산·우비·의류잡화·완구 등 제품의 안정성을 검사한 결과 10개 제품이 '부적합' 판정을 받았다고 28일 밝혔다.

시는 총 32개 제품에 대해 유해 화학물질 검출 여부와 물리적 안전성 등을 중심으로 진행했다. 이중 어린이용 우양산' 4개 제품에서 안전기준 부적합 사항이 확인됐다. 이 가운데 2개 제품은 우산살 고정대와 버튼 고정핀에서 납이 국내 기준치(100mg/kg 이하)를 각각 1.1배, 5.8배 초과 검출됐다.

우양산 3개 제품은 끝 살 및 커버(말단부)에서 물리적 안전기준을 충족하지 못했다. 일부 제품은 끝 살이 날카롭거나 지름이 최소 1.6mm로 기준치(2mm 이상)보다 짧았다. 커버 역시 쉽게 분리되거나 구 또는 반구 형태가 아니었다. 지름이 최소 3.2mm로 기준치(9mm 이상)보다 짧았다. 시는 이러한 제품이 사용 중 베임이나 찔림 사고를 유발할 가능성이 있어 각별한 주의가 필요하다고 설명했다.

'어린이용 우비' 2개 제품에서도 부적합 판정을 받았다. 1개 제품은 지퍼 보강재에서 프탈레이트계 가소제가 기준치(DEHP 등 7종 총합 0.1% 이하) 대비 3.6배 초과 검출됐다. 다른 1개 제품은 머리 쪽 조임끈이 박음질 되어 있지 않았고 끝에 아동복에 사용이 금지된 자유단(줄)과 장식물이 달려 있어 걸림·끼임·질식 등의 사고 위험이 있는 것으로 조사됐다.

어린이용 의류잡화는 2개 제품이 기준치를 충족하지 못했다. 해당 제품들은 pH가 9.0 이상으로 기준 범위(4.0~7.5)를 벗어났으며, 이 가운데 상하의 세트 제품은 하의에서 노닐페놀이 기준치(100mg/kg 이하) 대비 4.3배 초과 검출됐다.

완구 제품 2개 역시 부적합 판정을 받았다. 키캡 키링은 고리 부분에서 납이 기준치(100mg/kg 이하) 대비 최대 1.7배 초과 검출됐고, 연결부는 비틀림 시험 결과 날카로운 끝이 발생했다. 목재 장난감 또한 제품 자체와 시험 이후 모두 날카로운 끝이 확인돼 어린이 안전사고 우려가 있는 것으로 나타났다.

시는 이번 검사 결과를 바탕으로 부적합 판정을 받은 10개 제품에 대해 해당 해외 온라인플랫폼에 판매 중단을 요청했다. 안전성 검사 결과는 시 누리집 또는 서울시전자상거래센터 누리집에서 상시 확인할 수 있다. 해외 온라인플랫폼 관련 소비자 피해나 불만은 서울시전자상거래센터 핫라인, 다산콜센터 또는 전자상거래센터 누리집으로 문의하면 된다.