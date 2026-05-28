동신대학교, 제주 신화월드 채용설명회 개최

동신대에서 열린 제주신화월드 채용 설명회./사진제공=동신대학교

동신대 대학일자리센터(이하'일자리센터')가 최근 대정 3관 투게더홀에서 재학생들의 관광·서비스 분야 진로 탐색과 취업 경쟁력 강화를 위해 '제주신화월드 채용설명회'를 개최했다고 28일 밝혔다.

이번 설명회에는 호텔관광경영학과, 경영학과, 태권도학과 등 재학생 90여명이 참여해 호텔·관광 산업의 최신 동향과 기업 채용 정보를 공유하고 실질적인 취업 준비 역량을 높이는 시간을 가졌다.

박경찬 제주신화월드 인사팀 주임이 강연자로 나서 실무 경험과 채용 정보를 생생하게 전달했다. 박 주임은 기업 소개를 시작으로 호텔, F&B 공연·엔터테인먼트 및 어트랙션, 재무, 인사, 시설관리 등 다양한 직무를 소개했다. 채용 형태와 복리후생, 근무환경 등 취업준비생들이 궁금해하는 실질적인 정보를 제공하며 학생들의 이해를 도왔다.

제주신화월드의 핵심 사업 분야 중 하나인 카지노 산업에 대한 소개도 진행됐다. 카지노 산업의 성장 가능성과 직무 특성, 전문 인력으로 성장하기 위해 필요한 역량, 제주신화월드만의 차별화된 운영 시스템에 대한 설명이 이어졌다.

안민주 일자리센터장은 "이번 설명회가 학생들에게 관광·서비스 산업 전반에 대한 이해를 높이고 진로 설계의 방향을 구체화하는 계기가 됐길 바란다"며 "앞으로도 우수 기업과의 협력을 확대해 현장 중심 취업 지원 프로그램을 지속적으로 운영하고 학생들의 성공적인 사회 진출을 적극 지원하겠다"고 말했다.