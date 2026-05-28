군포시장 후보들 '인사 투명성·갑질 근절' 약속…조직 쇄신 경쟁

하은호 국민의힘 군포시장 후보(왼쪽), 한재희 더불어민주당 군포시장 후보./사진제공=각 후보 캠프 측

경기 군포시장 주요 후보들이 시정에 대한 인사 혁신과 처우 개선을 약속했다.

군포시공무원노조는 28일 하은호 국민의힘 후보와 한대희 더불어민주당 후보로부터 '정책 및 시정 운영 질의서'에 대한 공식 답변을 확보해 공개했다.

두 후보 모두 공직 사회의 불통과 인사 논란을 해소하고, 시정 운영의 체질을 획기적으로 개선하겠다는 방안을 제시했다.

하 후보는 인사 투명성 강화와 독단적 의사결정 방지에 중점을 뒀다. 정책 기안부터 확정까지 전 과정을 관리하는 '정책 이력제'와 '다단계 검증 시스템'을 본격화하겠다고 약속했다. 또한 비판적 의견 수렴을 위한 '악마의 대변인'(Devil's Advocate) 제도 정례화와, 승진 등 인사 결과에 이의를 제기할 수 있는 '인사 소명제'를 신설하겠다고 했다.

아울러 산하기관장 채용 시 별도 검증 시스템을 구축해 '보은·코드 인사' 논란을 원천 차단하겠다고 했다.

한 후보는 인사 공정성 제고를 위해 '인사팀장 공모제'를 도입하겠다고 약속했다. 직원들의 입장을 가장 잘 이해하는 인물을 발탁해 인사 고충의 사각지대를 없애겠다는 구상이다. 이와 함께 실무자 의견이 시장에게 가감 없이 전달되는 '직소 시스템' 활성화를 약속했으며, 감사부서의 역할을 전면 재정립해 측근 비서실 및 정무직부터의 갑질을 선제적으로 단절하겠다고 명시했다.

재정 위기 시 시장을 포함한 정무직이 먼저 고통을 분담하겠다는 원칙을 강조하며 일방적인 수당 조정 차단도 약속했다.

공직자 복리후생 개선에 대해서도 두 후보는 인근 지자체 수준 이상으로의 상향을 공약했다.

하 후보는 연가보상비 및 야근 수당의 정당한 지급 보장과 병가 제도 악용에 대한 엄격한 매뉴얼 적용을 내세웠다. 한 후보는 취임 즉시 경기도 31개 시·군 복리후생 비교 분석을 실시해 저조한 항목을 우선 상향하고, 외부 기관 입주로 필수 업무 공간이 침해받을 경우 과감한 청사 공간 재배치를 결단하겠다고 밝혔다.

군포시노조는 각 후보의 답변에 대해 긍정적으로 평가하며 철저한 검증을 예고했다. 노조 관계자는 하 후보의 답변에 대해 "제시된 혁신안들이 실질적으로 이행되어 시민들에게 신뢰받는 조직으로 거듭나길 기대한다"고 밝혔다. 한 후보 답변에는 "공무원이 일방적인 지시 대상이 아닌 진정한 '정책 파트너'로서의 위상을 확인하는 계기가 됐다"고 평가했다.

최현배 노조 위원장은 "공약이 실제 제도로 이어질 수 있도록 지속적으로 점검하고 협의해 나가겠다"고 밝혔다.