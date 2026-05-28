황교안 "유의동 배신자...국회의원 자격 없어" 단일화 요구 거부

(평택=뉴스1) 김영운 기자 = 황교안 자유와혁신 경기 평택시을 국회의원 후보가 28일 경기 평택시 안중읍에 위치한 선거사무소에서 유의동 국민의힘 후보와의 단일화 관련 긴급기자회견을 하고 있다. 2026.5.28/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(평택=뉴스1) 김영운 기자

경기 평택을 재보궐선거에 출마한 황교안 자유와혁신 후보가 유의동 국민의힘 후보와의 단일화를 거부했다. 황 후보는 유 후보가 박근혜 전 대통령 탄핵에 앞장섰다며 국회의원 자격이 없다고 주장했다.

황 후보는 28일 오후 경기도 평택시 선거사무소에서 기자회견을 열고 "유 후보가 오늘 (단일화를 요구하는)보여주기식 언론플레이를 했다"며 "알맹이도 진정성도 없는 이번 회견은 오직 선거 판세를 흔들고 유권자를 현혹하기 위한 명분 쌓기용 언론 플레이이자 또 우리 캠프를 향한 전략적 압박"이라고 비판했다.

황 후보는 "나는 한번도 보수 승리를 위한 단일화를 거부한 적이 없다"며 "그러나 유 후보는 단일화를 위한 노력이 아니라 자신만이 주인공이 돼야 한다고 했다"고 주장했다. 특히 "유 후보가 먼저 보여주기식 언론 플레이를 중단해야 한다"며 "진정한 보수 승리를 원한다면 밀실 압박이 아닌 당당하고 공정한 단일화 테이블로 나오라"고 지적했다.

앞서 유 후보는 이날 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 긴급 기자회견을 열고 "우리가 하나로 힘을 모으지 못하면 파렴치한 범죄에 연루된 의혹이 있는 후보들이 당선될 것이다. 그들에게 면죄부를 주는 일만큼은 막아야 하지 않겠느냐"며 "(황 후보와의 단일화를 통해) 흩어진 보수의 목소리를 하나로 모으는 데에 마지막까지 제 모든 힘을 쏟겠다"고 말했다.