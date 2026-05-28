김재섭 "안전사고를 호재로 여기는 민주당...비통함 느껴"

[서울=뉴시스] 김금보 기자 = 김재섭 국민의힘 의원이 13일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 과거 경찰과 민간인 폭행으로 유죄 판결을 받은 사건과 관련해 기자회견을 하고 있다. 2026.05.13. [email protected] /사진=김금보

김재섭 국민의힘 의원이 서소문 고가도로 붕괴 사고를 더불어민주당이 정치적으로 이용하고 있다며 국민을 담보로 정치 모략을 해서는 안된다고 주장했다.

김 의원은 28일 SNS(소셜미디어)에 "서소문 고가도로 붕괴 사고를 두고 정원오 민주당 서울시장 후보 지지자 오픈카톡방에서 한 사람이 '호재다. 적극적으로 공세에 활용했으면 좋겠다'고 발언했다"며 "나아가 '기왕이면 피해가 더 커야 좋을 텐데'라고 덧붙였다. 사고 현장에서 정원오 후보는 카메라가 빠지자 머리 스타일을 고쳤고, 김동아 의원은 웃음을 짓기도 했다. 정원오를 둘러싼 사람들이 이번 사고를 대하는 태도는 이랬다"고 썼다.

김 의원은 "정 후보와 민주당은 서소문 사고에서 돌아가신 분들의 발인이 끝나기도 전에 정치 공세에 나섰다"며 "얼마 전까지 정 후보와 민주당은 GTX-A 삼성역 사건도 정쟁으로 몰아갔다"고 지적했다.

김 의원은 "이미 서울시에서 삼성역 공사에 관해서 국토부 산하 국가철도공단 공문을 수차례나 보냈다는 사실이 밝혀졌고, 국토부 측의 실수로 공문을 읽지 않았다는 점도 드러났다"며 "보강 공사 후 기둥의 강도는 더 강해진다고 하며, 안전성에 이상이 없다는 사실도 국토부가 직접 확인했다"고 강조했다.

이어 "그럼에도 불구하고 정 후보와 민주당은 삼성역 공사를 정쟁으로 몰아 서울시 행정력을 집요하게 고갈시켰다"며 "오늘 보도된 한 기사에 의하면 국회는 단 12일 만에 562건, 8418장의 자료 요구 폭탄을 서울시에 퍼부었다고 한다. 기술직 공무원들의 손발을 묶어놓고 현장의 위험을 돌볼 역량도 빼앗았다"고 했다.

김 의원은 "서소문 고가차도 붕괴가 일어나던 때, 서소문 철거 현장을 지켜야 했을 서울시 행정2부시장과 도시기반시설본부장 등 재난·건설 핵심 수뇌부 10명은 국회 증인석에 갇혀 있었다"며 "철로 통제 같은 중대 결단을 내릴 수뇌부가 국회에 묶여 있던 탓에, 임춘근 본부장은 기사로 사고를 확인했다고 한다. 사고 발생 후에도 김성보 부시장은 국회가 놓아주지 않아 현장으로 출발도 못 했다. 민주당 의원들이 정쟁에 매몰된 사이 서울시 재난안전 지휘 체계는 마비됐다"고 주장했다.

김 의원은 "정 후보와 민주당이 안전불감증을 말할 자격이 있는가"라며 "안전사고를 '호재'로 여기며, 국민의 안전을 담보로 정치 모략을 하고 있지는 않은가. 안타까운 사고마저 정쟁의 도구로 삼는 민주당의 민낯을 보며 비통함을 느낀다"고 했다. 이어 "마침 오늘 정 후보가 이번 사고를 정쟁에 이용하지 말자는 취지로 발언했다"며 "정 후보의 약속이 지켜지길 바란다"고 덧붙였다.