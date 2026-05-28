지방선거 사전투표 D-1…경찰·소방, 안전한 사전투표 준비 총력

윤호중 행정안전부 장관이 28일 오후 서울 종로구 사직동 주민센터를 방문하여 사전투표소 준비상황 점검 등 모의 투표를 시연해 보고 있다./사진제공=행정안전부

행정안전부는 '6.3 지방선거 사전투표'를 하루 앞두고 사전투표소 현장점검을 실시하고 안전 대책을 최종 확인했다. 사전투표는 본투표일인 다암들 3일에 투표하기 어려운 국민이 신분증만 지참하면 전국 어디서나 미리 투표할 수 있는 제도이다. 이번 선거의 사전투표는 오는 29일부터 30일까지 이틀간 전국 읍·면·동에 마련된 투표소(3571개)에서 실시된다.

윤호중 행안부 장관은 28일 서울시 종로구 사직동 주민센터 사전투표소를 방문해 투표 준비 현황을 점검하고 실제 환경을 가정한 모의시험 진행 과정을 살폈다.

특히 투표자가 투표소에 들어서서 기표와 투표를 마치고 나가기까지의 이동 경로를 직접 확인하며 엘리베이터, 경사로 등 이동 약자를 위한 편의시설 설치 상태를 중점적으로 점검했다. 전력 과부하에 따른 누전이나 화재 등 안전 사고를 방지하기 위한 소방 대책도 함께 확인했다.

또 실제 사전투표와 동일한 환경에서 진행되는 모의시험을 참관하고, 신분증 확인 및 투표용지 발급 등 투표 장비 운영 상태를 확인했다. 이어 기표대와 투표함의 이상 유무를 파악하고, 불법카메라 설치 여부를 정밀 점검했다. 사전투표소 점검에 나서기 전 윤 장관은 종로경찰서를 방문해 사전투표소 당일 불법 시위나 난동, 방화 등 각종 사건·사고에 대비한 경비 및 순찰 강화 대책과 소방 안전 대책을 확인했다.

경찰청과 소방청은 개표가 완전히 종료될 때까지 투·개표소 안전을 위한 대책을 수립해 실시한다. 경찰청은 전국 경찰관서에 24시간 운영되는 선거경비 통합상황실을 운영하여 투·개표소 경비와 투표함 이송 과정을 관리한다. 소방청 역시 신속한 화재 대응 체계를 마련하고, 전국 사전투표소의 화재 위험 요인을 사전에 제거하기 위해 주력하고 있다.

윤 장관은 "국민 여러분께서 안심하고 투표소를 찾을 수 있도록, 불법 시위나 방화, 폭력 등의 위험에 대비하여 사전투표소 주변 경비와 순찰을 강화하고, 소방 안전 관리에 최선을 다하고 있다"라며 "선거 당일 투표 참여가 어려운 국민께서는 안심하고 사전투표에 참여하시길 바란다"라고 말했다.