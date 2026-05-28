구미시 "국가산단 '6G 특화망' 업고 AX 전환 속도 낸다"

경북 구미 국가산업단지가 5G를 넘어 6G 특화망까지 아우르는 차세대 통신 인프라를 도입하며 인공지능 전환(AX)과 초연결 지능형 산업생태계 구축에 박차를 가한다.

구미시와 구미전자정보기술원은 28일 기술원 본원에서 '제13회 구미 미래 신산업 포럼'을 개최하고 정부의 'Hyper AI 네트워크 전략'에 발맞춘 구미 산단의 AX 실현 및 차세대 특화망 도입 전략을 논의했다.

이날 포럼에서는 스마트제조와 AI 자율제조의 핵심 인프라인 통신망 고도화 방안이 집중 다뤄졌다.

고남석 한국전자통신연구원(ETRI) 실장은 5G에서 6G로 이어지는 단계적 전환을 통해 구미 산단을 '한국형 AX 산단 표준 모델'로 육성해야 한다고 제언했다.

황규순 위즈코어 상무는 중소기업 최초 기간통신사업자로서의 Private 5G 구축 경험을 바탕으로 개별 기업의 공정 개선을 넘어 산단 전체를 하나로 묶는 초연결 생태계 구축 방안을 제시했다.

구미전자정보기술원은 기술 지원과 실증 거점 역할을 통해 산단의 AX 전환을 전방위로 지원할 방침이다.

정성현 구미시장 권한대행은 "대한민국 1호 국가산단인 구미가 차세대 특화망 도입과 AX 전환을 통해 미래 첨단산업 혁신을 선도할 수 있도록 산·학·연과 체계적으로 준비하겠다"고 말했다.