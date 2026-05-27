박민식 "한동훈, 박근혜 30년 구형하고 보수 후보 자격 있나"

(부산=뉴스1) 이동원 기자 = 박근혜 새누리당 중앙선거대책위원장이 4.11총선에 출마하는 김도읍(북강서을),서용교(남구을),박민식(북강서갑)후보 등과 함께 27일 오전 부산 북구 화명동 롯데마트 인근상가를 방문해 지역주민들과 인사를 하고 있다. /사진=뉴스1

박민식 국민의힘 후보가 한동훈 무소속 후보를 향해 "문재인 정권의 충실한 앞잡이로 박근혜 (전) 대통령에게 30년을 구형하고, 당원게시판으로 보수 동지들을 모함했으면서 감히 보수 후보라는 말을 쓸 자격이 있느냐"고 주장했다.

박 후보는 27일 SNS(소셜미디어)에 "가짜 보수인 주제에 국민의힘 이름 훔쳐 쓰려고 하는 게 딱하다"며 이같이 적었다.

박 후보는 "무소속으로 나왔으면 무소속 후보인 것이지 선거 끝날 때까지 국민의힘에 기생해서 표를 얻으려 하느냐"며 "창당할 용기도 없으면서 본인이 칼 꽂고 난도질해 놓은 정당의 유산만 호시탐탐 노리는 것을 '패륜 정치'라고 한다"고 비판했다.

이어 "본인의 위선과 거짓말이 만천하에 탄로 나자 이제 또 뒤에서 무슨 공작과 음모를 꾸미고 있느냐"며 "선거 막판 박민식을 죽이기 위해 또 어떤 추악한 공작과 음모로 본인의 거짓말을 뒷받침하려고 획책하고 있느냐"고 했다.

박 후보는 "미리 경고한다. 그 어떤 얄팍한 음모와 공작을 들고나와 봤자 위대한 북구 주민들과 정통 보수 유권자들은 결코 속지 않을 것"이라고 밝혔다.

그러면서 "민주당을 견제할 수 있는 유일한 원내 야당은 국민의힘뿐이고, 국민의힘 후보는 박민식"이라며 "무소속을 뽑으면 당내 분열이라는 비극을 반복하며 이재명 정부의 폭주만 도와주는 꼴"이라고 주장했다.

박 후보는 "무소속 한동훈이 돼 보수가 분열하는 것, 바로 그것이 민주당이 진짜 바라는 일"이라고 밝혔다.